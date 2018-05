Chieti | il cognato di Fausto Filippone | “Perché non lo hanno fermato?” Procuratore

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) “Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l’atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda ad uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di polizia”. Francesco Angrilli, fratello di Marina, la prima vittima di, l’uomo che poi ha lanciato da un cavalcavia la figlai di 10 anni, riflette sulla testimonianza secondo cui sul luogo dove è caduta la donna afosse arrivata una volante quando sul posto era ancora presente il marito,, che l’avrebbe spinta di sotto. “Sono sconvolto dalle notizie che ho letto. Mi auguro che la dinamica non sia questa”, continua Francesco Angrilli con l’Ansa. E ancora: “Vorrei sperare che non sia così. Spero che la pattuglia sia arrivata dopo che lui si è allontanato. A me riesce difficile ...