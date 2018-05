Chiesti per il campione del mondo 2006 Iaquinta 6 anni di carcere 

'ndrangheta; Chiesti 6 anni di carcere per Vincenzo Iaquinta : Processo Aemilia: per l'ex attaccante l'accusa è di reati relativi alle armi, con l'aggravante mafiosa

Processo Aemilia - Chiesti 6 anni per l’ex calciatore campione del mondo Vincenzo Iaquinta : La requisitoria del Processo Aemilia si chiude con la richiesta di condanna per tutti gli imputati. Alcune sono molto pesanti, come quelle per Vincenzo e Giuseppe Iaquinta. Per l’ex calciatore, accusato di reati relativi alle armi con l’aggravante mafiosa, sono stati chiesti 6 anni di carcere, 19 per il padre per affiliazione alla ‘ndrangheta.Continua a leggere

Un commissario straordinario per la riforma della giustizia civile. Consigli (non riChiesti) al prossimo Ministro della Giustizia : Tutti gli ultimi ministri della Giustizia hanno ripetuto il mantra che non esiste una formula magica per migliorare l'efficienza della Giustizia civile italiana. Solo una serie di piccole e frammentate riforme. Il risultato sono stati timidi passi avanti che non hanno risollevato la nostra Giustizia civile dall'abisso delle classifiche internazionali.La Banca mondiale ci colloca tra il Gambia e la Bolivia e il CEPEJ del Consiglio d'Europa in ...

'Pubblicità ingannevole scritta 36 scudetti'. Chiesti punti di penalizzazione per la Juventus e squalifiche per i calciatori - : Che tale condotta, oltre a violare e non rispettare i diritti dei tifosi tutti e gli alti principi e valori fondamentali del mondo dello sport come del diritto, con grave e reiterata elusione - come ...

Agli Internazionali non c'è un diavolo per capello : i 'tagli' più riChiesti dalle star : Internazionali di testa. Come dire quando il tennis ha un diavolo per capello e fra un dritto e rovescio la chioma dei tennisti al Foro Italico è sempre sotto tiro. Ma nessun problema. Per ogni ...

Pugno duro della FIGC - aperta un’indagine su Raiola : Chiesti documenti al Milan : Potrebbero esserci seri guai in vista per il noto procuratore Mino Raiola: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha aperto un’inchiesta nei suoi confronti. Il massimo organo calcistico italiano vuole vederci chiaro sul noto e famelico procuratore, spesso protagonista di dichiarazioni e atteggiamenti oltre il limite del consentito. Si ricorda infatti la nota querelle con la Nazionale Italiana per la mancata convocazione del suo assistito ...

Ugl : Per avere i drastici provvedimenti riChiesti bisogna aspettare che ci scappi il morto? : "Per avere i drastici provvedimenti che da oltre un anno richiediamo, bisogna aspettare che prima ci scappi il morto?" Se lo chiedono a nome di tutti gli iscritti e del personale degli ospedali ...

Assunzioni ferrovie dello Stato : cercasi personale - i requisiti riChiesti : Le ferrovie dello Stato hanno organizzato un recruiting day che si svolgerà nella giornata del 17 maggio a Roma. L'azienda è alla ricerca di numerosi profili da assumere a tempo indeterminato. Lo scopo è quello di impiegare ragazzi laureati in diversi settori dell'azienda. Le posizioni per cui è possibile candidarsi Chi fosse interessato a prestare lavoro presso le ferrovie dello Stato, deve tenere conto delle candidature aperte che sono le ...

INPS CONCORSO/ Per 967 posti di lavoro a tempo indeterminato. I requisiti riChiesti : CONCORSO INPS, bando per 967 posti di lavoro a tempo indeterminato come consulente protezione sociale con posizione economica C1. I requisiti richiesti(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Doping - Chiesti 4 anni di squalifica per il cagliaritano Joao Pedro : La Procura nazionale antiDoping ha chiesto per il giocatore del Cagliari quattro anni di squalifica, a seguito del caso di Doping nel quale è stato coinvolto. L'articolo Doping, chiesti 4 anni di squalifica per il cagliaritano Joao Pedro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.