Chi oggi finge di celebrare Falcone in vita lo ha delegittimato

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone femminile : Martina Trevisan al secondo turno - Francesca SChiavone fermata dalla pioggia : Martina Trevisan e Francesca Schiavone erano le due italiane protagoniste in questo primo turno delle Qualificazioni del Roland Garros 2018, quest’oggi. La giovane azzurra, n.185 del ranking, ha superato la canadese Françoise Abanda (n.125 WTA), al termine di una dura lotta durata 2 ore e 19 minuti di partita, con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Una partita di grande tenacia per l’italiana, più forte anche dello stato influenzale che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Chiusura a +0 - 54% - Unicredit a +2 - 43% (22 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:39:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - risChio pioggia e vento sulla cronometro! Le previsioni meteo per la Trento-Rovereto - pericoli per i ciclisti : Oggi è in programma la temutissima cronometro individuale al Giro d’Italia. I ciclisti si dovranno cimentare con la Trento-Rovereto che ridisegnerà la classifica generale: 34,2 chilometri totalmente pianeggianti con ampi vialoni dove si possono spingere grandi rapporti e imprimere elevate velocità. Tom Dumoulin, Campione del Mondo di specialità, cercherà di recuperare i 2’11” di distacco che lo separano dalla maglia rosa Simon ...

MI ChiAMO SAM - LA 7 / Info streaming del film con Dakota Fanning (oggi - 21 maggio 2018) : Mi CHIAMO Sam, il film in onda su La7 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning, alla regia Jessy Nelson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:57:00 GMT)

Chi è Conte - il premier che «viene dalla periferia»|Video A casa sua - nel Foggiano : L'annuncio di Di Maio: «Si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un rigore dal punto di vista legale ma anche dal punto di vista morale. È uno tosto»

Mi Chiamo Sam/ Su La7 il film con Dakota Fanning (oggi - 21 maggio 2018) : Mi chiamo Sam, il film in onda su La7 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning, alla regia Jessy Nelson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:51:00 GMT)

Foggia - morto operaio 35enne coinvolto nell’esplosione di una fabbrica di fuoChi d’artificio a San Severo : Ventidue giorni di agonia, tra sofferenze e speranze, finiti nella notte tra domenica e lunedì quando le sue condizioni si sono aggravate. Non ce l’ha fatta Cosimo Del Vicario, il 35enne fuochista di San Severo, in provincia di Foggia, che era rimasto gravemente ustionato il 28 aprile nell’esplosione della fabbrica di famiglia in cui si lavorano e si confezionano fuochi e oggetti pirici. Proprio i danni provocati dalle ustioni hanno ...

MI ChiAMO SAM/ Su La7 il film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer (oggi - 21 maggio 2018) : Mi CHIAMO Sam, il film in onda su La7 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning, alla regia Jessy Nelson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:13:00 GMT)

Pioggia di calcinacci nella Galleria Principe di Napoli : struttura Chiusa : Tragedia sfiorata nella Galleria Principe di Napoli, dove si sono staccati dal soffitto numerosi calcinacci precipitati sul pavimento. Le pietre, di grosse dimensioni, sono cadute nella notte, dalla ...

Lancio ufficiale Samsung Galaxy S8 Lite oggi 21 maggio ma Chiamatelo S Light Luxury : Dopo tante indiscrezioni il Samsung Galaxy S8 Lite sarà realtà proprio oggi 21 maggio. Praticamente con nessun preavviso, il produttore ha inviato alla stampa degli inviti per un evento che si terrà in Cina proprio in questo lunedì. Siamo al cospetto di un Lancio globale o solo locale e con quali specifiche tecniche? Il modello, oramai sembra ombra di dubbio, si chiamarà Samsung Galaxy S Light Luxury ma esaminiamone qualche dettaglio in ...

Conf. Sarri : 'InChinarsi a questo pubblico è il minimo che potessi fare. Oggi celebrati anche senza aver vinto' : ... il tempo è finito? Beh, ci sarà un po' di recupero? L'inchino ai tifosi è stato il minimo che potessi fare per un pubblico che mi ha dato il massimo, questo stadio è unico al mondo e ci celebra ...

OCChiO MALOCChiO PREZZEMOLO E FINOCChiO - IRIS / Info streaming del film con Lino Banfi (oggi - 20 maggio 2018) : OCCHIO malOCCHIO PREZZEMOLO e finOCCHIO, il film in onda su IRIS oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Lino Banfi e Johnny Dorelli, alla regia Sergio Martino. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:39:00 GMT)

OcChio malocChio prezzemolo e finocChio/ Le curiosità della commedia di Sergio Martino (oggi - 20 maggio 2018) : Occhio malOcchio prezzemolo e finOcchio, il film in onda su Iris oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Lino Banfi e Johnny Dorelli, alla regia Sergio Martino. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:32:00 GMT)

Chieti - uomo lancia ragazzina da ponte su A14 e minaccia il suicidio. La compagna morta oggi dopo volo dal 4° piano : Un uomo ha lanciato una ragazzina di circa 13 anni, che si presume sia la figlia della compagna, dal ponte di un viadotto sull’autostrada A14 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. dopo l’episodio, avvenuto nel pomeriggio, l’uomo ha minacciato di gettarsi nel vuoto, non consentendo l’intervento ai soccorritori presenti in zona che al momento stanno cercando di dissuaderlo. Sul posto sono ...