Chi è Sarah Rose Summers? La nuova bellissima Miss America 2018 GALLERY

sportfair

: RT @JuFC1897: Una soluzione in più (non economicissima, ma va beh!) per chi viene da fuori Torino per vedere la Vecchia Signora! - sarah_juventus : RT @JuFC1897: Una soluzione in più (non economicissima, ma va beh!) per chi viene da fuori Torino per vedere la Vecchia Signora! - sarah_juventus : RT @JuFC1897: C'è chi pensa all'allenatore. C'è chi pensa a non fallire. C'è chi pensa a ricostruire. E poi ci siamo noi che apriamo il JH… - sarah_conh : RT @DiodatoMusic: A chi ha sempre fatto di testa sua, sbagliando spesso, facendosi pure del male. A chi almeno una volta ha desiderato d’es… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018), labionda ha rappresentato il Nebraska al concorso di bellezza oltremanicaè la. L’edizionedel concorso di bellezza va aNebraska che ha battuto in finaleNorth Carolina Caelynn Miller-Keyes. La meravigliosa bionda è stata eletta a Shreveport, in Louisiana. Scorri laper vedere più foto. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo Chi è? LaSPORTFAIR.