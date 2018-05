Che cosa c' è in Italia oltre il populismo?

Prima Che la notte - il film su Pippo Fava/ Su Rai 1 la storia del giornalista ucciso da cosa nostra : Su Rai 1, in occasione della Giornata della legalità, va in onda "Prima che la notte", il film di Daniele Vicari sul giornalista Pippo Fava, interpretato da Fabrizio Gifuni.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 07:05:00 GMT)

Arctic Monkeys - cosa gli è successo? Una risposta per tutti quelli Che se lo sono chiesto : È un disco attorno al quale si è aperta un’ampia discussione, sui media e tra i fan, l’ultimo degli Arctic Monkeys intitolato Tranquillity Base Hotel & Casino. Distante mille miglia dal punk rock degli esordi e molto più vicino alle atmosfere dei Last Shadow Puppets, progetto parallelo del frontman Alex Turner, lo ascolti la prima volta e ti chiedi: ‘Ma che è successo, cos’hanno fatto?’. Lo ascolti la seconda e continui a non sapere cosa ...

Uscire dall'euro ma anChe no. Ecco cosa pensa il ministro dell'Economia (in pectore) del governo gialloverde : Roma. “Qua-ran-ta-du-e”. Antonio Maria Rinaldi lo scandisce bene, quel numero, come a voler rimarcare, nel tono della voce, l’importanza del vincolo. Quarantadue, infatti, sono gli anni che lo legano a Paolo Savona. “Era il 1976 – ricorda Rinaldi – e Guido Carli incaricò il suo allievo prediletto di

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. PolemiChe su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...

Grande Fratello 15 - Barbara Palombelli : “Ho detto no perché non avrei avuto tempo di fare una cosa bella - come volevo io” : Chissà come sarebbe stato il Grande Fratello 15 condotto da Barbara Palombelli. Non lo sapremo mai, dato che la giornalista e volto di Forum mesi or sono ha deciso di rifiutare la conduzione del reality di Canale 5 per dedicarsi ai suoi appuntamenti giornalieri con il tribunale televisivo (d’altronde, con 21 ore settimanali è la donna che sta più tempo in televisione). Al suo posto è arrivata Barbara d’Urso con tutto quello che ...

Che cosa c’entra Giuseppe Conte con Stamina : (Foto: NurPhoto/Getty Images) Continuano ad addensarsi le ombre sul passato di Giuseppe Conte, l’avvocato civilista e insegnante di diritto che potrebbe presto guidare il primo governo italiano a maggioranza giallo verde. È di stamattina infatti la notizia dei dubbi emersi dall’analisi del curriculum pubblicato da Conte sul sito della Camera. A partire dal perfezionamento estivo presso la New York University, di cui l’università americana fa ...

Che cosa dobbiamo aspettarci dalla terza (e ultima) settimana del Giro d'Italia : Avvio e conclusione decisamente movimentati per la seconda settimana del Giro 101, che si è aperta e chiusa nel segno della Maglia Rosa (e Maglia Azzurra) Simon Yates. Dopo la pausa di lunedì scorso, la corsa Rosa ripartiva con il clamoroso crollo di Esteban Chaves, che arrivava a Gualdo Tadino con oltre 20 minuti di ritardo. Rimasto l’unico alfiere Mitchelton-Scott, Yates ha preso di forza la tappa successiva a Osimo, ...

Principe Harry e Meghan Markle : i fiori del Royal Wedding sono stati trasformati in qualcosa Che ti farà sciogliere il cuore : Un gesto adorabile The post Principe Harry e Meghan Markle: i fiori del Royal Wedding sono stati trasformati in qualcosa che ti farà sciogliere il cuore appeared first on News Mtv Italia.

Ripetuti problemi Instagram anChe oggi 21 maggio : cosa non funziona : Non è la prima volta che capita: problemi Instagram si ripetono anche in questo lunedì 21 maggio. il popolare social network con al centro le immagini e foto non funziona a dovere in questi minuti. Ma qual è il disservizio reale per gli italiani con proprio profilo personale sulla piattaforma? Come ci segnala il servizio Downdetector, al momento di questa pubblicazione sono già centinaia le segnalazioni di utenti che non riescono ad ...

Simona Ventura : “Albano e Romina? Qualcosa Che va oltre il sentimento” : Simona Ventura parla di Albano, Romina Power e Loredana Lecciso dopo l’ospitata ad Amici Albano Carrisi e Romina Power sono stati ospiti lo scorso sabato ad Amici di Maria De Filippi. I cantanti si sono esibiti insieme e sono rimasti seduti, tra la giuria e i professori, a guardare le performance dei concorrenti. Un componente della […] L'articolo Simona Ventura: “Albano e Romina? Qualcosa che va oltre il sentimento” ...

Nina Moric/ Magra e con una cicatrice a metà gola : Che cosa le è successo? : Nina Moric Magra e con una cicatrice a metà gola: che cosa le è successo? I fan preoccupati per una foto della modella croata nella quale si vede una ferita al collo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:38:00 GMT)

Simona Ventura gela la Lecciso : "So Che è difficile da accettare - ma tra Al Bano e Romina c'è qualcosa" : L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata piuttosto movimentata, tra eliminazioni e qualche frecciatina degli ospiti, il sabato sera è stato ricco di colpi di scena. Era facile da ...