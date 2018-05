Charles Leclerc | GP Monaco 2018 | “Da monegasco sarà un weekend speciale per me | spero di

oasport

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Per tutti i piloti ècorrere il Gran Premio di, la gara più famosa del calendario della Formula Uno, da sempre. Per uno in particolare,, questo fine settimanadoppiamente importante. Il giovane talento della Alfa Romeo Sauber, infatti, è nato e vive nel Principato e, ovviamente, è pronto per quattro giorni ricchi di emozioni per lui. “Sono il primoa correre su questo tracciato in Formula Uno dal 1984, per cui già questo è un dato notevole – sottolinea il classe 1996 nel corso della conferenza stampa che, come consuetudine, apre il Gran Premio di Montecarlo – Ovviamente sono molto emozionato. Fin da quando avevo 4 anni guardavo il Gran Premio in curva 1 e sognavo. Sognavo che, magari, un giorno, sarei potuto essere io su una di quelle vetture. Ora ci sono e non vedo l’ora di iniziare. Per unche vive ...