CF | stranieri non potranno evitare pena tornando in patria

Il governo populista M5S -Lega non convince i media stranieri : Marta Lorimer, una ricercatrice di studi europei presso la London School of Economics, una delle università di economia più prestigiose del mondo ha scritto: "Non trattenete il respiro per il governo ...

Meghan Markle e il principe Harry - matrimonio/ "Non parteciperanno politici e reali stranieri - ecco perché" : Meghan Markle e il principe Harry diventeranno marito e moglie il 19 maggio: nuovo imbarazzo a corte per le foto che ritraggono Thomas Markle, padre della sposa.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:10:00 GMT)

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – La Fondazione Terre des Hommes Italia, in collaborazione con l’Asp di Siracusa, ha promosso un corso di formazione destinato ad operatori sanitari della provincia aretusea sul tema ‘minori stranieri non accompagnati e vulnerabilità. Profili sanitari e legali” per il 7 maggio 2018, che vedrà impegnate due professioniste del mondo del diritto e della medicina legale riconosciute sul piano ...

Migranti : minori stranieri non accompagnati - formazione a Siracusa (2) : (AdnKronos) – ‘Siamo davvero molto grati all’ASP di Siracusa per questa opportunità che speriamo sia replicabile in futuro in altre aree della Sicilia”, dichiara Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, ‘dal momento che la qualità ed il livello delle docenze che il corso propone è unica e varrebbe davvero la pena poter esportare quello modello in altre città della Sicilia, i ...

Minorenni stranieri non accompagnati : nel 2017 sul territorio di Roma Capitale ne sono stati segnalati 2325 : E’ in corso una complessiva opera di riforma del sistema integrato di protezione rivolto ai Minorenni stranieri non accompagnati. Cambiamenti e trasformazioni sono strettamente connessi alle novità introdotte con la legge n.47 del 7 aprile 2017, la cosiddetta Legge Zampa. E’ a partire da questi elementi e spunti di riflessione che oggi, presso la Sala Pietro […]

Blitz antidroga a Pordenone : 28 stranieri arrestati : Questa mattina, a Pordenone , la Squadra Mobile e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato sono stati impegnati nella cattura di 22 stranieri , quasi tutti richiedenti asilo, di ...

Cina allenta regole per produttori stranieri di auto - non più obbligatorie le joint venture : Pechino ha reso noto che inizierà ad eliminare gradualmente le regole che ha imposto finora ai produttori stranieri di auto.

Ricercatori stranieri? In Italia non vengono. Presidente Cnr : “Investire per creare eccellenza” : L’Italia non piace ai Ricercatori europei. Il Paese di Leonardo da Vinci e di Galileo Galilei non attrae più chi si occupa dello sviluppo della ricerca scientifica. Meglio andare in Gran Bretagna, Germania, Francia o ancora in Svizzera e Spagna piuttosto che venire nella terra del sole e della pizza. Il dato arriva dall’Erc, European Research Council che nei giorni scorsi ha assegnato 653 milioni di euro a beneficio di 269 Ricercatori senior in ...

L'Emilia Romagna non è più un monolite religioso : più cristiani che musulmani tra gli stranieri : Pluralista, con forte maggioranza 'cristiana' anche fra gli stranieri e con una presenza musulmana molto diffusa ma sostanzialmente stabile negli ultimi anni. L'Emilia-Romagna non è più un monolite ...

Anche la sinistra ora lo ammette : gli stranieri non salvano il Paese : Ma, ahinoi, i nodi alla fine vengono al pettine e ora Anche il mondo progressista non nasconde che l'apporto degli immigrati 'in termini di lavoro non sarà più sufficiente a risollevare il prodotto ...

Perché agli stranieri non piace il bidet? : Fortune e fallimenti del bidet: inventato in Francia nel Diciassettesimo secolo, non ha avuto stessa sorte nel resto del mondo. Perché?

Perché agli stranieri non piace il bidet? : (Foto: Pixabay) Delizia degli italiani in casa, croce degli italiani all’estero. Il bidet. Un oggetto che (giustamente) riteniamo indispensabile per l’igiene personale. Diventato nel tempo, per dirlo con la Bbc, “un simbolo universale della supremazia igienica italiana”. Forse, però, le cose stanno (lentamente) cambiando. Ne è testimonianza, per esempio, un articolo recentemente pubblicato su The Atlantic, dall’emblematico titolo The Bidet’s ...