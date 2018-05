Centrifugati | gli ingredienti e le combinazioni da evitare

dilei

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Colorati, gustosi e ricchi di proprietà benefiche: isono ottimi alleati per la dieta e perfetti come spezza-fame. L’importante però è scegliere gligiusti edlesbagliate, per sfruttare al meglio l’azione detox e dimagrante dei. Per prima cosa è fondamentale scegliere legiuste per realizzare dei juice che siano nutrienti e appetitosi. Cercate di mescolare il meno possibile frutta e verdura morbida con quella dura e fibrosa, altrimenti il risultato non sarà come ve l’aspettavate. Se infilate nel macchinario arance, lattuga e carote ad esempio, rischierete di inceppare il meccanismo e ritrovarvi un succo con una consistenza strana. Al tempo stesso, curate con attenzione la scelta degli, prendendo in considerazione soprattutto le caratteristiche della centrifuga. Quest’ultima ...