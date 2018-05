iltrigno

: Celenza sul Trigno. Il 2 giugno Borgo & Gusto 2018 - iltrignonet : Celenza sul Trigno. Il 2 giugno Borgo & Gusto 2018 - vastowebnews : A Celenza sul Trigno il 2 giungo torna 'Borgo e Gusto' - ClimtEastwood : @accentosvedese Si ma infatti mi sono espresso male. Le prime 'edizioni' sono state pure simpatiche e, ovviamente,… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Il tutto sarà allietato da musica ed esibizioni live per i più grandi e spettacoli per i più piccoli. Dalle 17 in poi vi aspetteremo in Piazza del Popolo per l'inizio dell'evento che animerà il...