Caso Uva | la sorella Lucia | risarcimento simbolico di 4 euro Milano

Caso Uva - 'percosse e calci : condannare carabinieri e agenti' : Milano, 16 mag. , askanews, - Tredici anni di carcere per i carabinieri Paolo Righetto e Stefano Dal Bosco e 10 anni e mesi di reclusione per i poliziotti Giocchino Rubino, Luigi Empirio, ...

Caso Uva - 'percosse e calci : condannare carabinieri e agenti' : Milano, 16 mag. , askanews, Tredici anni di carcere per i carabinieri Paolo Righetto e Stefano Dal Bosco e 10 anni e mesi di reclusione per i poliziotti Giocchino Rubino, Luigi Empirio, Pierfrancesco ...

Caso Uva : pg - condannare CC e agenti : ANSA, - MILANO, 16 MAG - Il sostituto pg di Milano Massimo Gaballo ha chiesto di condannare a 13 anni due carabinieri e a 10 anni e 6 mesi sei agenti, tutti imputati nel processo davanti alla Corte d'...

Caso Uva - pg : condannare agenti a 13 anni : 15.02 Il pg di Milano, Gaballo, ha chiesto la condanna a 13 anni per i due carabinieri e a 10 anni e 6 mesi per i sei agenti di polizia, imputati nel processo la morte di Giuseppe Uva, a Varese nel giugno 2008. In primo grado militari e poliziotti, accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato, sono stati assolti.Per l'accusa, Uva è morto "per un'aritmia provocata dalla violenta manomissione sulla sua persona col ...

Per il Caso Uva chieste condanne fino a 13 anni per Cc e poliziotti : Milano, 16 mag. , askanews, Tredici anni di carcere per i carabinieri Paolo Righetto e Stefano Dal Bosco e 10 anni e mesi di reclusione per i poliziotti Giocchino Rubino, Luigi Empirio, Pierfrancesco ...

Caso Giuseppe Uva. Procura chiede riapertura processo : “Morte causata da polizia e carabinieri” : Giuseppe Uva morì nel 2008 in seguito a un arresto: otto tra carabinieri e poliziotti sono stati assolti in primo grado, ma ora la Procura Generale chiede di riaprire il dibattimento in appello: "Fu omicidio preterintenzionale".Continua a leggere