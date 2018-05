Case a un euro e accoglienza - così i borghi combattono lo spopolamento - : I piccoli comuni italiani cercano di attrarre nuovi abitanti per non morire. I paesi con meno di cinquemila abitanti, sono sette su dieci, 5.991 e si stanno svuotando

Borgo abbandonato : Case in vendita a 1 euro : Borgomezzavalle nel Verbano-Cusio-Ossola E' davvero molto singolare la storia che arriva da Borgomezzavalle nel Verbano-Cusio-Ossola. Come riferisce l'Ansa, il piccolo centro - che si trova nella ...

Borgo abbandonato - Case in vendita 1 euro : ANSA, - BorgoMEZZAVALLE , VERBANO-CUSIO-OSSOLA, , 22 MAG - La prima casa è stata venduta. Il prezzo? Un euro. Succede a Borgomezzavalle, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, comune della valle ...

Caserta - ex fidanzata aggredita a martellate e violentata/ Uomo la sevizia per farsi dare 3.000 euro : Caserta, ex fidanzata aggredita a martellate e violentata: Uomo la sevizia per farsi dare 3.000 euro. Una vicenda da horror ci giunge in queste ore da Teano, nel Casertano(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:17:00 GMT)

Monza : partono 1.500 lettere per i morosi delle Case comunali - devono oltre 8 milioni di euro : Sono più di 8 i milioni di euro che i morosi delle case comunali devono all'amministrazione di Monza: il municipio invia 1.500 lettere per proporre i piani di rientro, c'è chi deve anche 54mila euro. ...

"Case in vendita a un euro" : l'iniziativa per ripopolare il centro storico : Per recuperare e valorizzare gli immobili del centro storico, anche il Comune di Casoli ha deciso di cedere alcune case al prezzo simbolico di un euro. L'amministrazione spera così inoltre di combattere il fenomeno dello spopolamento...

"Case ad un euro" - l'innovativo progetto di Caprarica per il recupero degli immobili - : Nel mezzo l'idea di recuperare gli immobili nelle zone del centro storico e non solo, tramite una politica che incentivi la scelta di vivere a Caprarica. Gli immobili privati " cui non si chiede di ...

Case di riposo nell'Isola : 1.300 in attesa - rette oltre i 2mila euro : Continua il viaggio di Bergamonews nel mondo delle Case di riposo . Dopo avere elencato costi, posti letto e liste d'attesa nelle strutture presenti in città , nell' hinterland , nella Bassa e nelle valli bergamasche , la nostra attenzione ...

Todi per la Legalità - Primo super ospite a Euroschool 2018 - arriva il procuratore Giancarlo Caselli : Sono sicura che le migliaia di famiglie che seguiranno in diretta streaming l'evento " dall'Umbria e dalle altre Regioni " sapranno apprezzare l'impegno e il valore di chi punta davvero e non a ...

CaseRTA - Mondo della Scuola e Ricerca Scientifica si incontrano nel Polo di Ricerca Neurobiotech : La scienza non può esistere senza che sia comunicata al pubblico. Ma gli studenti non sono un pubblico normale: sono la risorsa più importante per un Paese che non voglia perdere il treno dell'...

Palma di Maiorca vieta le Case in affitto ai turisti. Il sindaco : "Saremo un modello per le altre città d'Europa" : Se quest'estate avete in programma una vacanza a Mallorca, sappiate che trovare un posto letto sarà più difficile. A partire da luglio l'isola delle Baleari sarà la prima città spagnola a vietare, a chi possiede un appartamento in città, di affittarlo ai turisti. La misura, che risparmia solo ville e case indipendenti che si trovino in aree protette o zone industriali, è volta a contrastare gli affitti ...

Mandello - Case vacanza in nero Multe a tre proprietari di 4 mila euro : Tre sanzioni da quattro mila euro ciascuna, per non aver registrato l'attività di casa vacanza. Il Comune ha individuato tre proprietari di abitazioni, presenti sui vari siti di affitto case per ...

Rinviato lo showCase di Ermal Meta a Lugano per impegni a Eurovision Song Contest : Lo showcase di Ermal Meta a Lugano è stato spostato. Come annuncia l'artista, l'incontro per la televisione svizzera si terrà il 3 aprile in luogo del 4, diversamente da quanto annunciato in precedenza. L'artista ha dovuto anticipare per impegni con Eurovision Song Contest, al quale è pronto a partecipare in compagnia di Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, con la quale ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. Il brano è già ...

Comune - mille Case in vendita finora mai incassato un euro : Il Comune di Napoli è proprietario dal 2013 di 898 case ex Iacp e in precedenza del Demanio dello Stato destinate alla dismissione in 3 anni, ma nessuna di queste è stata venduta. Appartamenti in via ...