Carlo Ancelotti prossimo allenatore del Napoli | maxi-contratto e due super-acquisti

Sarri tentenna e ADL riceve Ancelotti Carlo : «Lui diverso da come lo raccontano» : Ai bambini bisognerebbe raccontare sempre la verità. "Non dovrai diventare tifoso del Napoli" ha spiegato Carlo Ancelotti ieri mattina a suo nipote, il primogenito di Katia, sua figlia, residente a Milano, dove è arrivato dal Canada per partecipare alla serata dedicata a Pirlo. E invece nel pomeriggio, all'improvviso, ha preso il volo per Roma, è sbarcato a Fiumicino per incontrare Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Tra i due la ...

Il Napoli scarica Sarri : il nuovo allenatore è Carlo Ancelotti : Colpaccio di Aurelio De Laurentiis. Maurizio Sarri dice addio. Al suo posto arriva Carletto Ancelotti che siederà sulla panchina del

Carlo Ancelotti ha detto sì al Napoli - il primo rinforzo sarà Suso? I dettagli : Quasi quattro ore di colloquio per sistemare ogni dettaglio e stringersi la mano con la promessa di rivedersi per la firma in calce del contratto. Carlo Ancelotti [VIDEO] ha detto sì a De Laurentiis ed, a meno di clamorosi colpi di scena, siglera' nelle prossime ore un contratto biennale con opzione per il terzo anno come anticipato dal sito ufficiale di Alfredo Pedulla'. Da alcuni giorni si parlava di un concreto interessamento del club ...

Panchina Napoli - non solo Inzaghi : vertice in serata con Carlo Ancelotti - il presidente De Laurentiis tenta il colpo : Panchina Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, tiene banco la scelta del futuro allenatore con Maurizio Sarri ormai sembra più lontano e che dovrebbe ripartire dal Chelsea, l’attuale allenatore azzurro infatti non è convinto della pista Zenit. In corsa Simone Inzaghi della Lazio ma nelle ultime ore novità molto importanti, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è a Roma negli uffici della ...

Napoli - Carlo Ancelotti è a Roma : incontro col patron De Laurentiis : Carlo Ancelotti è giunto a Roma nella sede della Filmauro per incontare il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Summit in corso tra il tecnico e il presidente per trovare un accordo sul...

Carlo Ancelotti al Napoli - ecco perché è possibile : Neanche il tempo di leccarsi le ferite che il Napoli è già costretto a pensare al futuro, un futuro che molto probabilmente vedrà una faccia nuova in panchina. Dopo la grande delusione di fine ...

Sarri-De Laurentiis - si cambia a Napoli?/ Marco Giampaolo in cima alla lista - ma Carlo Ancelotti... : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:15:00 GMT)

Carlo Ancelotti verso il Napoli - Aurelio De Laurentiis ci prova : addio a Maurizio Sarri - e... : L'addio di Maurizio Sarri sembra ormai imminente e tra i papabili nomi che prenderanno il suo posto sulla panchina del Napoli spunta anche quello di Carlo Ancelotti . Aurelio De Laurentis è alla ...

Napoli. Il 21 maggio incontro con Carlo Ancelotti : è il favorito per la panchina : Il ciclo di Maurizio Sarri è finito. Il Napoli volta pagina. Aurelio De Laurentiis è a lavoro per cercare il sostituto del

Napoli e Carlo Ancelotti : contatto/ De Laurentiis programma l’incontro : il 21 maggio a San Siro : Napoli e Carlo Ancelotti: contatto. De Laurentiis programma l’incontro: il 21 maggio a San Siro i due si vedranno in occasione della partita di addio di Andrea Pirlo(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:47:00 GMT)

CT Italia - il 'no' di Carlo Ancelotti : tornerà al Chelsea Video : Se è vero che #Carlo Ancelotti era il favorito per guidare la Nazionale del dopo-Ventura [Video], è altretanto vero che tutto dipendeva esclusivamente da lui. La #FIGC, nella persona del vice commissario Alessandro Costacurta, non aveva fatto mistero nel preferire certamente l'ex allenatore di Milan e Juventus ad altri profili: era la figura di prestigio ideale [Video] per portare l'Italia fuori dal pantano della crisi in cui si è cacciata dopo ...

Calcio : Carlo Ancelotti si autoesclude dalla corsa alla panchina azzurra? Roberto Mancini il nome più probabile : “Questo matrimonio non s’adda fare”. Senza voler scomodare riferimenti letterari troppo impegnativi, l‘altalena riguarda il nome del prossimo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio prosegue incessantemente. Giorni fa si era parlato di un incontro tra Carlo Ancelotti, il commissario della Figc Roberto Fabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta. I vertici federali, infatti, erano persuasi che il ...