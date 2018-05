Carlo Ancelotti ha detto sì al Napoli | il primo rinforzo sarà Suso? I

Blastingnews

: #UltimOra #Napoli ? Carlo #Ancelotti arrivato a #Roma Incontro in corso con #DeLaurentiis #SkySport - SkySport : #UltimOra #Napoli ? Carlo #Ancelotti arrivato a #Roma Incontro in corso con #DeLaurentiis #SkySport - mauro_suma : Confermato Ancelotti no Napoli. L'unica certezza è che Carlo farà il commentatore ai #Mondiali. - claudioruss : Carlo Ancelotti all’uscita dalla Filmauro dopo l’incontro con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Quasi quattro ore di colloquio per sistemare ogni dettaglio e stringersi la mano con la promessa di rivedersi per la firma in calce del contratto.VIDEO hasì a De Laurentiis ed, a meno di clamorosi colpi di scena, siglera' nelle prossime ore un contratto biennale con opzione per il terzo anno come anticipato dal sito ufficiale di Alfredo Pedulla'. Da alcuni giorni si parlava di un concreto interessamento del club partenopeo all’ex allenatore di Milan, Real Madrid e Bayern Monaco. Indiscrezioni che erano state accolte con un pizzico di scetticismo sia per il pedigree del tecnico di Reggiolo sia per alcune dichiarazioni del patron azzurro. In realta' De Laurentiis aveva provato a depistare tutti per evitare manovre di disturbo in attesa dell’incontro decisivo. Alla Filmauro, a Roma, l’incontro decisivo conche si è confrontato con il massimo ...