Calenda | serve stato forte non sovranismo anarcoide

Governo - il ministro Calenda : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori” : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori”. Alla vigilia della direzione Pd, ma sopratutto dell’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa“, entra nelle già tormentate dinamiche del Partito democratico il ministro uscente allo Sviluppo economico Carlo Calenda . Intervistato a “In mezz’ora in più” infatti, lui che ha aderito al partito solo poche settimane ...

Calenda : 'Non siamo ruota di scorta di Di Maio - serve governo istituzionale' : 'Questo non vuol dire che non bisogna sedersi, bisogna sedersi sempre con tutti in politica. Bisogna sedersi una proposta che non può essere quella di fare la ruota di scorta di un governo di Di Maio'...