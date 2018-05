Calciomercato Sampdoria | Giampaolo confermato in panchina

Calciomercato Sampdoria - mezza rivoluzione in arrivo : le indicazioni di Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa, si è parlato anche di futuro: “Voglio chiudere il cerchio del campionato e aprire così un dibattito schietto con il club per capire che cosa si vuole fare in futuro e come farlo”. Il tecnico vuole conoscere i progetti della società, Giampaolo pretende passi avanti e non ha tutti i torti: “Per arrivare in Europa ci è mancato ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero scatenato : importanti annunci - confermata una cessione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha disputato una stagione positiva ed adesso si prepara per programmare il futuro, in arrivo diverse novità di Calciomercato. Interessanti indicazioni da parte del presidente Ferrero, come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “con Giampaolo ancora in panchina? Resta anche lui. Cosa mi ha chiesto? Io non sono un intenditore ne uno che conosce il calcio, io sono un dottore del calcio, faccio ...

Calciomercato Sampdoria - parla Pradè : le strategie e la posizione di Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha disputato una buona stagione, la squadra di Giampaolo non può più raggiungere alcun obiettivo ed adesso l’intenzione è quella di programmare il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Pradè: “Difficile prevedere se ci saranno o meno cessioni, non si tratta solo di cercare di trattenere i giocatori, ma bisogna anche vedere cosa vogliono fare loro. ...

Calciomercato Napoli - le ultime sul portiere : si tenta la beffa alla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione molto importante ma adesso è arrivato già il momento di pensare al futuro ed alla prossima stagione, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la porta. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome caldo è quello di Rok Vodisek, portiere classe ’98 in scadenza con l’Olimpia Lubiana, sull’estremo difensore avevano messo gli occhi da tempo Sampdoria e ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - ecco un possibile sostituto di Bereszynski : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si prepara a concludere la stagione nel miglior modo possibile, campionato positivo per il club blucerchiato. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione e le mosse sul mercato, in piedi una trattativa importante con il Napoli che riguarda 4 calciatori. Ma non è tutto la Sampdoria si sta muovendo per trovare un eventuale sostituto di Bereszynski, nel mirino proprio del Napoli. Secondo ...

Calciomercato - derby Genoa-Sampdoria : Romulo nel mirino : Il Calciomercato è ancora lontano, prima deve finire la stagione ma i club di Serie A provano ad anticipare i tempi per la prossima stagione. Stagione da dimenticare per il Verona, ufficialmente retrocesso in Serie B, il più positivo per la squadra di Pecchia è stato sicuramente Romulo, il centrocampista ha dimostrato di meritare il massimo campionato. In particolar modo due club hanno messo Romulo nel mirino, si tratta di Genoa e Sampdoria, si ...

Calciomercato Sampdoria - piace Romulo : ecco il prezzo : La retrocessione in Serie B del Verona potrebbe spingere il jolly italo-brasiliano a cambiare maglia, con i blucerchiati che stando alla 'Gazzetta dello Sport' monitorano costantemente la situazione ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per il sostituto di Praet : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per concludere una stagione positiva, la squadra di Giampaolo ancora in corsa per la qualificazione in Europa League. Il presidente Ferrero lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione, in particolar individuato il sostituto di Praet, il belga è un pezzo pregiato e quasi certamente verrà ceduto in estate. E’ praticamente fatta per il sostituto, si tratta di Lovro Majer, calciatore ...

Sampdoria - tra Calciomercato e Sassuolo : le ultime importanti novità : Fabio Quagliarella e Duván Zapata hanno parzialmente lavorato con il gruppo, buone notizie in casa Sampdoria. Questa la notizia di giornata in arrivo dalla seduta del mattino al “Mugnaini” di Bogliasco, in cui la squadra, dopo una riunione tecnica in sala video, ha proseguito le esercitazioni in vista del Sassuolo, concluse con una partitella a tema. All’allenamento hanno preso parte i Primavera Ibourahima Balde, Titas Krapikas, Ognjen ...

Calciomercato - Sampdoria : Bereszynski rinnova. Inter e Roma su Praet e c'è il sostituto : il croato Majer : già Calciomercato in casa Sampdoria. La società blucerchiata si sta muovendo in queste ore infatti per portare a Genova il giovane e promettente Lovro Majer, centrocampista/trequartista croato classe '...

Calciomercato Sampdoria - ecco il primo acquisto per la prossima stagione [VIDEO] : Calciomercato Sampdoria – stagione positiva per la Sampdoria, percorso importante per la squadra di Giampaolo che adesso spera di chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed al mercato, mossa nelle ultime ore. Ad un passo il primo acquisto per la prossima stagione, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta di Lovro Majer, trequartista croato classe ’98 di ...

Calciomercato Sampdoria - testa a testa per il dopo-Torreira : Calciomercato Sampdoria – Stagione positiva per la Sampdoria che spera di concludere il campionato nel miglior modo possibile, la dirigenza blucerchiata sta programmando il futuro, in particolar modo si pensa al mercato della prossima stagione. In uscita il centrocampista Torreira, tanti top club hanno messo nel mirino il calciatore, su tutte il Napoli, nonostante le dichiarazione dell’agente la trattativa con il club azzurro è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - idea Caldirola per la difesa : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta disputando una stagione altalenante, la squadra di Giampaolo adesso si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, trasferta difficilissima. Nel frattempo il club blucerchiato pensa anche alla prossima stagione, importanti intenzioni sul mercato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo per la difesa porta a Luca Caldirola, calciatore in uscita dal Werder Brema ...

Calciomercato Sampdoria - voci su un ritorno a sorpresa e Ferrero parla di Torreira : Calciomercato Sampdoria – In casa Sampdoria si pensa al campionato con l’obiettivo di concludere la stagione in modo positivo ma occhio anche al futuro con importanti novità. voci su un possibile ritorno in blucerchiato di Muriel, intervista del colombiano ai microfoni di Fox Sports: “Il Ferrero che voi vedete in tv non è nemmeno il 10% della persona che è. E’ un grandissimo uomo. Gli voglio bene, ha un grande cuore e nella sua ...