Calciomercato Juve | Fuori Higuain | dentro Cavani e Morata?

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio di attaccanti con il Chelsea? Video : La Juventus ha vinto l'ennesimo campionato e l'ennesima Coppa Italia e ora si prepara fare dei grandi acquisti sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Massimiliano Allegri ha deciso di rimanere a Torino anche per la prossima stagione. Durante l'incontro con la dirigenza, durato circa tre ore e mezza, si sono gettate le basi per il futuro. Allegri ha chiesto a Marotta e Paratici di costruire una squadra molto competitiva, dato ...

Calciomercato - Perin : 'Non avrei paura ad andare alla Juventus' : Mattia Perin alla festa di fine anno del Genoa ha parlato del suo futuro: "Ho le idee chiare ma non ve le dico. Voglio uscire dalla zona di comfort e mettermi in gioco e adesso lo posso fare perché il ...

Calciomercato - Perinetti : 'Contatti con la Juventus per Perin : ci piace Sturaro' : Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. Emil è un prospetto in cui la Juve e il sottoscritto credono ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Morata : si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Milan – Milan è reduce dal netto successo in campionato contro la Fiorentina, il club rossonero ha concluso la stagione con la qualificazione in Europa League, un risultato deludente se si considerano le premesse di inizio stagione. Adesso si pensa al mercato, la dirigenza rossonera ha già annunciato l’arrivo di un grande attaccante, circola il nome di Ciro Immobile ma nelle ultime ore va registrato un importante ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la contropartita al Genoa che può sbloccare Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione ed al mercato. Una situazione da chiarire sarà quello del portiere che si giocherà il posto con Szczesny, il nome scelto è quello di Perin del Genoa, nella giornata di oggi previsti nuovi contatti per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Juventus/ Il post-Buffon - il sogno Milinkovic e il ritorno di Morata : i bianconeri del futuro : Archiviato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus si tuffa nel Calciomercato estivo: possibile una mini-rivoluzione, studiamo allora le varie le possibilità della società bianconera(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:41:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Allegri : "Futuro? Ora si va in vacanza..." : Massimiliano Allegri , presente in panchina all'addio al calcio del centrocampista a San Siro, ha dichiarato a 'Sky Sport' sull'incontro avuto stamattina con la dirigenza della Juventus sul suo ...

Calciomercato Genoa - Perin : “di corsa alla Juventus” : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha chiuso la stagione con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino, adesso a tenere banco è il mercato ed il futuro di Perin con il portiere che apre sempre di più alla Juventus. Ecco le parole dell’estremo difensore al Corriere Di Torino: “Juventus? Sapere di essere un loro obiettivo mi gratifica molto, anzi moltissimo. Piacere alla Juve non è da tutti, già questo per me è motivo ...

Calciomercato Juve - scambio 'due per uno' con il PSG? La situazione Video : La Juventus potrebbe fare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Molto dipendera' dal futuro di Massimiliano Allegri, che non ha ancora preso una decisione certa su dove allenera' nella prossima stagione. Max è tentato da alcune proposte che gli stanno arrivando dalla Premier League, il campionato in cui ha sempre sognato di allenare. La dirigenza bianconera, dunque, dovra' dargli la garanzia di alcuni ...

Calciomercato Juventus - Allegri annuncia il colpo in attacco : “adesso siamo al completo” : Calciomercato Juventus – La Juventus nella giornata di ieri ha festeggiato lo scudetto, adesso il pensiero della dirigenza bianconera è rivolta alla prossima stagione, in particolar modo importanti indicazioni da parte del tecnico Massimiliano Allegri che ai microfoni di ‘Sky Sport’ parla del mercato: “Tutto dipenderà dai giocatori che hanno voglia di restare e da chi vuole andare via. Tornerà Pjaca, e con lui direi che ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con il Real? : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Salutato Buffon che potrebbe decidere di continuare in un top club, come Paris Saint Germain, Liverpool o Real Madrid, il futuro di Massimiliano Allegri è in bilico. Su di lui è molto forte l'interesse di alcuni club di Premier League come l'Arsenal e non solo. Molto dipendera' dalle scelte di mercato del club bianconero. Il tecnico toscano, infatti, vuole una squadra per ...

Calciomercato Roma - beffa alla Juventus : scatto per il centrocampo : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A ma nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In casa Roma, il ds Monchi si sta muovendo per rafforzare la rosa a disposizione di Di Francesco in vista della prossima annata, nella quale ci si aspetta moltissimo dalla squadra Romana. Ebbene, le ultime indiscrezioni parlano di una Roma in netto vantaggio nella corsa a Praet, ...

Calciomercato Juventus - Marotta annuncia un colpo per la prossima stagione : La Juventus è in campo nella gara di campionato contro il Verona, si festeggia lo scudetto e l’addio di Buffon. L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato delle prossime mosse di mercato della squadra torinese. Da Morata ad Emre Can, il dirigente bianconero ha fatto il punto su alcune trattative caldissime, parlando ai microfoni di Premium Sport: “Morata? I cavalli che sono scappati sono stati veramente pochi, ...

Calciomercato Roma : Monchi ad un passo dalla beffa alla Juve… : Calciomercato Roma: Monchi al lavoro per aggiungere pedine importanti alla rosa giallorossa in vista della prossima importantissima stagione Si inizia ad animare il Calciomercato in Serie A, anche se ancora la stagione non è conclusa. Tra oggi e domani si giocheranno infatti le ultime gare del campionato, ma le notizie di mercato impazzano già. In casa Roma, il ds Monchi si sta muovendo per rafforzare la rosa a disposizione di Di Francesco in ...