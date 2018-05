Calciomercato Inter | sondaggio del Borussia Dortmund per Dalbert

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Tre big vogliono Icardi : rinnova o va via. Incontreremo Ausilio' : Quanti occhi su Icardi: "Lo cercano le tre migliori squadre del mondo" Wanda Nara ha poi continuato ampliando il discorso sulle squadre Interessate all'attaccante argentino: "Ci sono molti club che ...

Calciomercato Inter - non solo Verdi : altra mossa per l’attacco : Calciomercato Inter – L’Inter ha conquistato la qualificazione in Champions League, decisivo il successo nella gara di campionato contro la Lazio, finale clamoroso con le reti di Icardi e Vecino. I nerazzurri adesso possono operare con tranquillità sul mercato, dopo gli arrivi di De Vrij ed Asamoah, passo in avanti per l’attacco, praticamente chiuso il colpo Verdi dal Bologna, nel frattempo il tecnico del Valencia ha svelato la ...

Calciomercato Inter - il tecnico del Valencia svela la situazione dei riscatti di Cancelo e Kondogbia : Il futuro di Cancelo e Kondogbia si deciderà entro il 31 maggio, Inter e Valencia nella scorsa estate si accordarono per due prestiti con diritto di riscatto “L’Inter ha tempo fino al 31 maggio per esercitare la sua opzione di acquisto per Cancelo, ed è così anche per noi (Valencia ndr) con Kondogbia. Loro ancora non hanno deciso, noi renderemo ufficiale il riscatto a breve”. Parole e musica di Marcelino, allenatore del ...

Torino - Cairo : 'Calciomercato? Interventi mirati...' : Torino - ' Dobbiamo fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli Interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l'anno prossimo '. Il presidente Urbano Cairo delinea ...

Calciomercato Inter - Ausilio è pronto a scatenarsi : i nomi sul taccuino e le richieste di Spalletti : Inter alle prese con un Calciomercato che potrebbe essere molto Interessante in chiave rafforzamento della rosa, sempre senza spese folli come previsto dal Fair play finanziario L’Inter ha raggiunto l’obiettivo stagionale, la tanto agognata Champions League è arrivata all’ultima giornata con l’exploit in casa della Lazio. Adesso serve costruire una rosa all’altezza, magari più profonda rispetto a quella di ...

Calciomercato Inter - è fatta per Verdi : l’attacco nerazzurro è già al completo : Calciomercato Inter – Grande entusiasmo in casa Inter dopo la qualificazione in Champions League, blitz sul campo della Lazio e quarto posto conquistato. Adesso la dirigenza nerazzurra sta programmando la prossima stagione, già messi a segno alcuni importanti colpi mentre altri sono in definizione. Già nerazzurri i difensori De Vrij ed Asamoh che faranno parte dell’11 titolare, si stanno valutando i riscatti di Cancelo e Rafinha con ...

Calciomercato Milan - Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

Calciomercato Inter - i colpi per la Champions League : 4 nuovi acquisti per Spalletti - l’11 in grado di lottare per tutto [FOTO] : Calciomercato Inter – Impresa dell’Inter nell’ultima giornata del campionato di Serie A, successo sul campo della Lazio che ha permesso di conquistare il quarto posto valido per la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per il futuro del club. La squadra nerazzurra è stata in grado di ribaltare il risultato di 2-1 nei minuti finali grazie alle reti di Icardi su calcio di rigore e Vecino, la dirigenza adesso ...

Calciomercato : il matrimonio Inter-Icardi è destinato a continuare? : Il nuovo contratto di Mauro Icardi sarà un argomento caldissimo nelle prossime settimane, ma intanto la conquista del quarto posto e il centesimo gol segnato con la maglia dell'Inter rendono ottimisti ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi? Miglioreremo il suo contratto' : "Icardi ha un contratto di tre anni. La volontà e la voglia è di migliorare qualcosa nel suo contratto dando la giusta gratificazione al ragazzo. Con lui e con altri ci siederemo al tavolo per parlare ...

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E Florenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...

Calciomercato Inter/ News - Ag.Skriniar : "Tante offerte - se ci chiedono di partire..." (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, l'agente di Milan Skriniar sottolinea la voglia del centrale di rimanere in nerazzurro, ma mette a conoscenza il club e i media di tante offerte ricevute fino ad ora.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:03:00 GMT)

Calciomercato Inter - Manchester City e Barcellona vogliono Skriniar : rifiutata una maxi offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter– Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. Tra questi c’è Milan Skriniar, su cui sono piombate Manchester City e Barcellona con chiare intenzioni di strappare il difensore ai ...

Calciomercato Inter/ News - Percassi smentisce le voci su Ilicic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, ultime sulla squadra di Luciano Spalletti: il presidente dell'Atalanta Percassi smentisce le voci sulla cessione di Ilicic all'Inter(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:02:00 GMT)