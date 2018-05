Calciomercato Inter | Skriniar | ' Resto a Milano | voglio giocare la Champions qui'

: Lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo: la mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza". Adesso, poche ore dopo, il dietrofront: "...

, si complica il riscatto didal, quest’oggi èvenuto a gamba tesa il ds del club spagnolo Alemany L’vorrebbe riconfermare buona parte della rosa che ha raggiunto la Champions League in questa stagione, compreso Joao, terzino destro che dopo un inizio difficile ha fatto molto bene in nerazzurro. In merito al riscatto del calciatore portoghese dalperò, c’è un discreto...