Calciomercato Bologna | il futuro di Donadoni in bilico

Calciomercato - Leo Stulac nel mirino di Atalanta - Bologna e Genoa : Stulac fa gola a diversi club di Serie A, il centrocampista ha impressionato nella sua annata in forza al Venezia di Pippo Inzaghi Il Venezia si è messo in luce in questa sua prima annata in Serie B dopo la promozione dell’anno scorso targata Pippo Inzaghi. Leo Stulac è stato uno dei migliori dell’annata del Venezia, l’uomo che ha di fatto in mano le chiavi del centrocampo della squadra di SuperPippo. Ebbene, il calciatore ha ...

Calciomercato Bologna - per l'attacco si pensa al cileno Castillo : Bologna - Il Bologna è sulle tracce di Nicolas Castillo . Il ds Bigon , ai tempi del Napoli, cercò già l'attaccante, quando al Napoli nel 2012 cercava il vice di Cavani e l'aveva individuato in questo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Bologna - per l’attacco si fa strada la pista Defrel : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante in casa Bologna, la squadra di Donadoni ha raggiunto l’obiettivo salvezza ed adesso è il momento di programmare il prossimo campionato. Un sicuro partente sarà l’attaccante Verdi, pronto il nuovo assalto di Napoli e Roma, cessione certa. Ed in entrata? Si sta cercando un calciatore anche con caratteristiche diverse e che può disimpegnarsi anche come prima punta vista anche ...

Calciomercato Inter - colpo Lunin : prestito al Bologna : Il giovanissimo portiere ucraino dello Zorya Luhansk sarebbe prossimo allo sbarco in Serie A come riporta 'La Gazzetta dello Sport': i nerazzurri attenderebbro solo la matematica salvezza del Bologna ...

Calciomercato Bologna - mossa per il nuovo portiere : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per concludere una stagione altalenante, raggiunto l’obiettivo della salvezza si sta programmando la prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato. In particolar modo si sta cercando un nuovo estremo difensore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino è finito Emil Audero, impegnato a difendere i pali del Venezia ma di proprietà della ...

Calciomercato Bologna - i nodi da sciogliere sono Mirante e Palacio : Bologna - sono tanti i nodi da sciogliere per il mercato futuro del Bologna : tanti giocatori che possono partire, altri su cui si lavora per il rinnovo, volti nuovi e nodi da sciogliere. Tra questi ...

Calciomercato Bologna - importanti aggiornamenti sul futuro di Palacio : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha raggiunto l’obiettivo salvezza, adesso è il momento di programmare la prossima stagione. Dubbi sul futuro di Palacio, ecco l’intervista del calciatore al ‘Corriere dello Sport’: “La treccia? A dire il vero, non mi piace più tanto: ho 36 anni ormai. Però ho fatto tutta la carriera così. Perciò, fino a quando non smetto… Io un esempio per i miei compagni? Non mi piace essere ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Bologna - occhi su Nestorovski del Palermo : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante per il Bologna, la salvezza per la squadra di Donadoni è stata ormai raggiunta ed adesso si può pensare alla prossima stagione. Sono previste diverse novità sul fronte Calciomercato, in particolar modo certo l’addio dell’attaccante Verdi, così come quello di Mattia Destro. La dirigenza sta provando ad anticipare i tempi e secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

Calciomercato - Bologna su Nico Lopez. L'alternativa è Cueva : Bologna - Oggi rientra Marco Di Vaio , i dieci giorni di viaggio tra Messico e Brasile non cambieranno il corso del mercato rossoblù ma certo le imbeccate e gli incontri avuti lì in Sudamerica ...

Calciomercato Bologna - prolungamento fino al 2019 per il ds Bigon : Bologna - Il Bologna ha annunciato il prolungamento del contratto di Riccardo Bigon , in scadenza al 30 giugno. A Casteldebole dal 6 giugno del 2016, il diesse avrà la responsabilità tecnico-sportiva ...

Calciomercato Bologna - il ds Bigon rinnova fino al 2019 : Bologna - Il Bologna ha annunciato il prolungamento del contratto di Riccardo Bigon , in scadenza al 30 giugno. A Casteldebole dal 6 giugno del 2016, il diesse avrà la responsabilità tecnico-sportiva ...

Calciomercato Bologna - Dijks visita Casteldebole : Bologna - E' venuto, ha visto. Non ha ancora vinto niente, se non la certezza di giocare l'anno prossimo con la maglia del Bologna . L'olandese Mitchell Dijks è stato di recente a Casteldebole, in ...

Calciomercato Bologna - Fenucci parla del futuro di Verdi : le indicazioni : Calciomercato Bologna – Il Bologna è concentrata sulla stagione di Serie A con l’obiettivo di conquistare la salvezza, prossime partite determinanti per la squadra di Donadoni. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed al futuro di Verdi ecco le dichiarazioni di Fenucci a Il Romanista: “È stato uno dei migliori talenti della nostra Under 21, poi ha avuto un periodo di appannamento e a Bologna si è rigenerato. La sua scelta di ...

Calciomercato Bologna - nel dopo Destro anche Lapadula : Bologna - Il mercato che verrà sarà molto complicato: ci sono da sistemare tante questioni aperte e non per tutte sarà facile arrivare al dunque. La più spinosa per una infinità di ragioni è legata a ...