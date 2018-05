Calciomercato | Bologna-Donadoni | si va verso la separazione

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L'avventura di Robertosulla panchina delsta per terminare ufficialmente. La storia iniziata nel 2015 non continuerà in vista della prossima stagione, con le parti che quindi si ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il primo acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Bologna – Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Dai Paesi Bassi ecco le prime dichiarazioni rossoblù di Mitchell Dijks: “Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana. Per me si tratta di una grande opportunità, posso assicurarvi che darò il massimo e cercherò ... – IlFc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Dai Paesi Bassi ecco le prime dichiarazioni rossoblù di Mitchell Dijks: “Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana. Per me si tratta di una grande opportunità, posso assicurarvi che darò il massimo e cercherò ...

Calciomercato Bologna - la mossa in attacco per sostituire Verdi : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha concluso una stagione non entusiasmante, adesso si pensa alla prossima stagione con la prima situazione da chiarire che riguarda la panchina, sembra vicino infatti il divorzio con il tecnico Donadoni. Si pensa anche al Calciomercato, continua la ricerca ad un attaccante in grado di sostituire al meglio il partente Verdi, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ avrebbe individuato in ... – Ilha concluso una stagione non entusiasmante, adesso si pensa alla prossima stagione con la prima situazione da chiarire che riguarda la panchina, sembra vicino infatti il divorzio con il tecnico Donadoni. Si pensa anche al, continua la ricerca ad un attaccante in grado dial meglio il partente, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ avrebbe individuato in ...

Calciomercato Bologna - il futuro di Donadoni in bilico : Bologna - Joey Saputo sbarca a Bologna . Il proprietario canadese ha in agenda un incontro con Roberto Donadoni , al termine del quale saranno definiti i destini del tecnico rossoblù, inviso a larga ... - Joey Saputo sbarca a. Il proprietario canadese ha in agenda un incontro con Roberto, al termine del quale saranno definiti i destini del tecnico rossoblù, inviso a larga ...

Calciomercato - Leo Stulac nel mirino di Atalanta - Bologna e Genoa : Stulac fa gola a diversi club di Serie A, il centrocampista ha impressionato nella sua annata in forza al Venezia di Pippo Inzaghi Il Venezia si è messo in luce in questa sua prima annata in Serie B dopo la promozione dell’anno scorso targata Pippo Inzaghi. Leo Stulac è stato uno dei migliori dell’annata del Venezia, l’uomo che ha di fatto in mano le chiavi del centrocampo della squadra di SuperPippo. Ebbene, il calciatore ha ... fa gola a diversi club di Serie A, il centrocampista ha impressionato nella sua annata in forza al Venezia di Pippo Inzaghi Il Venezia si è messo in luce in questa sua prima annata in Serie B dopo la promozione dell’anno scorso targata Pippo Inzaghi. Leoè stato uno dei migliori dell’annata del Venezia, l’uomo che ha di fatto in mano le chiavi del centrocampo della squadra di SuperPippo. Ebbene, il calciatore ha ...

Calciomercato Bologna - per l'attacco si pensa al cileno Castillo : Bologna - Il Bologna è sulle tracce di Nicolas Castillo . Il ds Bigon , ai tempi del Napoli, cercò già l'attaccante, quando al Napoli nel 2012 cercava il vice di Cavani e l'aveva individuato in questo ... - Ilè sulle tracce di Nicolas. Il ds Bigon , ai tempi del Napoli, cercò già l'attaccante, quando al Napoli nel 2012 cercava il vice di Cavani e l'aveva individuato in questo ...