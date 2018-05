Calcio | il Tolosa ipoteca la salvezza

bluewin.ch

: Pronostico Ajaccio-Tolosa 23 maggio 2018 (spareggio) - 1x2calcio : Pronostico Ajaccio-Tolosa 23 maggio 2018 (spareggio) - CalcioCorsica : Domani lo spareggio di andata per accedere alla #Ligue1Conforama AC Ajaccio-Tolosa, che si giocherà a porte chiuse… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) -Ildello svizzero Moubandje, in campo per tutti i 90', ha fatto un passo fondamentale verso il mantenimento del posto in Ligue 1 vincendo p...