Calcio | Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli La svolta di De Laurentiis | ora si

: Ancelotti-#Napoli, è fatta! ???? 2 anni di contratto a 6,5 milioni l'anno: manca solo l'ufficialità ?… - Eurosport_IT : Ancelotti-#Napoli, è fatta! ???? 2 anni di contratto a 6,5 milioni l'anno: manca solo l'ufficialità ?… - rtl1025 : #Calcio, colpaccio del #Napoli, vicino a Carlo #Ancelotti - salvione : #Napoli, è ufficiale: Carlo #Ancelotti nuovo allenatore. Ha firmato un contratto triennale | -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) “Ilè lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019“. E’ dunque arrivato l’annuncio ufficiale dal sito delè iltecnico dei partenopei, firmando un contratto triennale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati definiti in mattinata gli ultimi dettagli dell’accordo. Una scelta che ormai era chiara dopo che lo stesso presidente Aurerio Deaveva dedicato un tweet di ringraziamento all’ex mister degli azzurri Maurizio Sarri per il lavoro svolto. Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione alche ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello ...