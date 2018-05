Cagliari | metropolitane a zig-zag e logge | giovedì in edicola sul Fatto torna “A casa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Domani,“AVostra“. Quattro pagine di inchiesta e reportage dedicate alle nostre città. Questa volta tocca a, di cui scrivono Giorgio Meletti e Paola Pintus. È la storia incredibile della nuova metropolitana di superficie che non sembra disegnata per servire gli abitanti, ma i signori del cemento. Che già affilano le armi, per rovinare ancora una città bellissima, ma già tanto martoriata dal mattone. A dirlo è addirittura lui, Massimo Zedda, il sindaco: “L’unico precedente simile è l’autostrada di Capaci, che doveva sfiorare i terreni dei mafiosi”. Così Zedda ha fulminato la nuova metropolitana di superficie che deve collegarecon Quartu Sant’Elena. Anziché farla correre dritta tra il viale Marconi e lo stagno di Molentargius, i progettisti dell’Arst (l’azienda di trasporto pubblico della Regione) hanno disegnato un arabesco ...