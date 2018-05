Cagliari | avvicendamento in panchina | Diego Lopez out | due nomi per sostituirlo

sportfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018)si appresta a lasciareal termine di una stagione non esaltante nonostante la conquista della salvezza last minutenon ha convinto nella sua permanenza al. La squadra ha raggiunto sì la salvezza, ma senza far vedere un gioco esaltante. Il presidente Tommaso Giulini sta dunque pensando ad un cambiamento sulladel, con l’addio die la ricerca di un nuovo tecnico che possa far fare un salto di qualità alla squadra sarda. Secondo quanto rivelato da gianlucadimarzio.com, l’ex genoano Juric sarebbe l’uomo in pole position per accaparrarsi il posto in quel di. C’è però una seconda ipotesi che porta a Nicola, ex allenatore del Crotone. L'articoloinout, dueperSPORTFAIR.