Buzzi con i big | tre bellunesi nello staff di Coppa Europa

Venti rinvii a giudizi e una condanna per il "Mondo di mezzo". Buzzi ancora a processo : Venti rinvii a giudizio e una condanna ad un anno di reclusione in abbreviato. E' quanto deciso dal gup di Roma, Monica Ciancio in uno dei filoni dell' inchiesta sul Mondo di mezzo. A processo, che inizierà il prossimo 19 settembre, tra gli altri per l'ex capogruppo Pd in Campidoglio, Francesco D'Ausilio e l'ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e il ras delle coop Salvatore Buzzi. Contestati vari episodi, tra il 2011 ed il 2014, ...

Mondo di mezzo - Tribunale confisca beni a Carminati Buzzi e altri imputati : Si diceva che fosse un tesoro da 150 milioni di euro. Opere d’arte, quadri di pregio, terreni e fabbricati. E ancora: libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli. Sono i beni, per un valore di decine di milioni di euro, che il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Roma ha disposto la confisca nell’ambito del procedimento al Mondo di mezzo, attualmente arrivato al secondo grado di giudizio dopo la sentenza del luglio ...

Confisca dei beni a Carminati e Buzzi : 19.39 Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha Confiscato beni (finora sotto sequestro) per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul 'Mondo di mezzo'. I giudici, dopo il sollecito della Procura a febbraio, hanno Confiscato, tra le altre cose, opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli, terreni, magazzini e depositi.

Palermo : infermiere aggredito in ospedale - costretto a nascondersi nello sgaBuzzino : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Un'altra aggressione in un ospedale palermitano. Questa volta, la vittima è un infermiere cinquantenne che presta servizio all'ospedale Civico di Palermo, colpito, ieri sera, dal parente di un ammalato. Lo stesso infermiere, poche ore dopo, come denunciato al Posto di