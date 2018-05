Bruxelles non va allo scontro In pagella l' Italia è solo rimandata

Parte dai Balcani la sfida di Erdogan a Bruxelles : “Gli attacchi dell’Europa non ci divideranno” : Parte da Sarajevo la sfida di Recep Tayyip Erdogan all’Europa. E, se non ha il tono della crociata, poco ci manca. Il presidente turco si è recato in Bosnia Erzegovina, la cui popolazione è per metà musulmana e che è retta da un equilibrio politico molto fragile, accolto con gli onori riservati ai grandi capi di Stato, anche grazie alla ricostruzio...

M5S-Lega - perché gli «eurocrati» di Bruxelles non possono finanziare il reddito di cittadinanza : Sulla bozza del contratto del «governo del cambiamento» si scopre che Salvini e Di Maio vorrebbero pagare parte del reddito di cittadinanza con i soldi del Fondo sociale europeo. Quindi della Ue. Peccato che la Commissione si stia irrigidendo:?niente denaro a chi non fa riforme per la comunità...

Ema - Sala a Bruxelles : “Se Amsterdam non rispetta tempi è a rischio salute dei cittadini” : "Milano deve tornare in gioco. Milano è pronta”, lo hanno chiesto al Parlamento europeo il sindaco di Milano Beppe Sala e M5S. La Commissione Petizioni ha approvato la richiesta di chiarimenti, avanzata dagli europarlamentari, per fare pressioni su Amsterdam.Continua a leggere

Ema : Sala a Bruxelles - Milano è pronta se Amsterdam non rispetta tempi : Il sindaco di Milano al Parlamento Europeo per chiedere una soluzione di riserva dopo la mancata assegnazione della sede dell'agenzia per il farmaco, sulla quale si attende la decisione di merito ora ...

Salvini : non si va a Bruxelles con idee diverse - o intesa M5s o voto : L'ipotesi di una rottura "sarà una scelta presa da entrambi, ci sono alcuni temi su cui siamo lontani ed è chiaro che non possiamo andare a Bruxelles con un governo che rappresenti due idee lontane". ...

Milano - Sala a Bruxelles per fare chiarezza : «La partita Ema non è ancora chiusa» : «Un'ingiustizia. La città deve essere risarcita». Milano è pronta a trasferirsi a Bruxelles. Domani il sindaco Beppe Sala volerà nella «capitale» dell'Unione europea, per quella che si può definire un'...

Perché il disgelo tra Trump e l'Ue non passerà da Bruxelles : Prima di lui solo un altro ambasciatore nominato da Trump proveniva dal mondo dell'impresa; ma nel caso di George Glass, scelto per la cancelleria di Lisbona, il 'prezzo' era stato molto più ...

[Il retroscena] Salvini contro tutti - convince solo Confalonieri. "Non voglio le dame di Bruxelles al governo" : "Con Silvio Berlusconi ci siamo sentiti e ci dobbiamo vedere nel fine settimana. Tra noi ci sono telefonate quotidiane". Quando Matteo Salvini è ricomparso dopo un lunghissimo consiglio federale della ...

Eurofestival dei bilanci amaro per l'Italia : 'non avete fatto niente' dice Bruxelles : Il nostro Pil crescerà dell'1,5% quest'anno e del 1,2% nel 2019. Rallentiamo e siamo fra quelli che faticano di più: lo prevede un documento europeo. Ma in realtà, che valore ha la previsione di ...

Se salta l'accordo con Bruxelles l'ultima parola sulla Brexit spetterà al Parlamento inglese (non al governo) : Se salta l'accordo con Bruxelles l'ultima parola sulla Brexit spetterà al Parlamento inglese e non al governo. A Londra, infatti, la Camera dei Lord si è espressa per dare al Parlamento britannico il diritto di impedire al governo di lasciare l'Unione Europea in assenza di un accordo con Bruxelles.I Lord hanno approvato con 335 voti contro 244 un emendamento che dà ai deputati l'ultima parola sui negoziati con Bruxelles, ...

Prestito Alitalia - l’indagine Ue non ferma la proroga dei termini. Calenda : “Sempre coordinati con Bruxelles” : “Con la Ue abbiamo sempre avuto una interlocuzione, peraltro anche quando abbiamo fissato il tasso di interesse del Prestito ponte, e continuiamo a gestire, come sempre abbiamo fatto, in coordinamento con la Commissione e in particolare con la commissaria Vestager“. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha cercato di gettare acqua sul fuoco dell’indagine di Bruxelles sulla legittimità del denaro pubblico ...

Ilva - fuori il gruppo Marcegaglia. Bruxelles : 'Ancora non ci siamo' : E' un pacchetto molto ampio quello proposto da Bruxelles a AmInvestco Italy, la cordata capitanata dal colosso Arcelor Mittal, per dare il via libera all'acquisizione dell'Ilva. Hanno chiesto '...