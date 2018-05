Botte all’asilo - arrestate due maestre : Parma, 23 mag. (AdnKronos) – Maltrattamenti nei confronti di bambini tra i 3 e i 5 anni. Due maestre di una scuola di infanzia di Colorno, nel Parmense, sono state arrestate dai Carabinieri su richiesta della Procura di Parma. Dalle indagini svolte dai militari sono emerse condotte molto severe e aggressive sui bimbi da parte delle due insegnanti. L'articolo Botte all’asilo, arrestate due maestre sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Bergamo - scoperto un Mantegna all’Accademia Carrara : si pensava fosse un'opera di Bottega - vale 30 milioni di dollari : Era custodita negli archivi, ed era assicurata per 30mila euro. L'attribuzione ha l'avvallo di Keith Christiansen del Metropolitan Museum of Art di New York

Nathalie Guetta - la Natalina in "Don Matteo" : «Con David ci stiamo ritrovando - se ballassi per lui chiuderebbe Bottega» : 'Io e David siamo fratelli e figli di genitori separati. Mio padre ha lasciato mia madre e sposato la sua. C'eravamo persi di vista, ma ci stiamo ritrovando. Lui, scherzosamente, mi ha chiesto di ...

Pistola e spray al peperoncino : rapina alla Bottega orafa - legato il titolare. Il bottino : Arezzo, 19 maggio 2018 - rapina in zona Giotto al Laboratorio Orafo di via Michelangelo da Caravaggio. Quattro banditi incappucciati hanno sfondato il portone del negozio intorno alle 15 di venerdì e ...

Nathalie Guetta : "Mio fratello David? Se ballassi per lui chiuderebbe Bottega. Crescendo - ci siamo ritrovati" : "Mio fratello David mi ha chiesto di ballare ai suoi concerti. Uno scherzo, più che una proposta. Credo che se mai dovesse succedere, chiuderebbe bottega". Forse ancora non tutti sanno che Nathalie Guetta, finalista di Ballando con le stelle, è sorella del famoso dj, David. Figli di madre diversa, i due da piccoli trascorrevano le domeniche insieme, e dopo una fase di separazione, si sono ritrovati. Lo racconta l'attrice in ...

70enne arrestato per maltrattamenti famigliari - Botte alla moglie da oltre 5 anni : Teramo - Maltrattava e malmenava la moglie da oltre 5 anni, per questo un uomo D.G.70enne di Colonnella, è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia continuati e lesioni personali. Ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Dino Milazzo, che sulla vicenda avevano rimesso un dettagliato rapporto alla procura, cristallizzando tutti gli episodi violenti che ...

Processo Cucchi - maresciallo dei carabinieri in aula : mi dissero "massacrato di Botte dai militari" : «Il maresciallo Roberto Mandolini mi disse in caserma che un giovane era stato massacrato di botte dai 'ragazzi' che io ho subito identificato con i militari che avevano proceduto all'arresto», a dirlo è il maresciallo dei carabinieri, Riccardo Casamassima, il testimone chiave dell'inchiesta Cucchi bis, colui che con le proprie dichiarazioni ha per...

Processo Cucchi bis. Un maresciallo teste chiave in aula : “Fu massacrato di Botte dai carabinieri” : «Il maresciallo Roberto Mandolini mi disse in caserma che un giovane era stato massacrato di botte dai ’ragazzi’ che io ho subito identificato con i militari che avevano proceduto all’arresto», a dirlo è il maresciallo dei carabinieri, Riccardo Casamassima, il testimone chiave dell’inchiesta Cucchi bis, colui che con le proprie dichiarazioni ha per...

Unimpresa : Stallo istituzionale - prevalgono interessi Bottega. Alle porte scadenze fondamentali : Così il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commmenta in una nota l'impasse politica in cui versa l'Italia.

Il racconto dell'agente : "Ho difeso il capotreno dalle Botte dei nigeriani" : Milano - "Il controllore mi ha avvertito di quanto stava accadendo: un passeggero extracomunitario, trovato senza biglietto, aveva dato in escandescenze, non voleva scendere dal treno, si era messo a infastidire altre persone sulla stessa carrozza, minacciava ritorsioni di ogni genere. Il ferroviere sapeva che viaggiavo su quel convoglio, sapeva che in caso di problemi ero pronto a intervenire, quando ero salito a Milano per raggiungere Lecco ...

Botte all'avvocato - condannato ad un anno : CRONACA - All'uscita del locale aveva sferrato un pugno al volto del 'rivale' in amore, un avvocato del foro di Alessandria. Dopo averlo fatto cadere a terra, ha continuato a colpirlo a calci, ...

Botte e minacce alla compagna - arrestato : ANSA, - BOLOGNA, 29 APR - Un uomo di 54 anni, originario di Rimini e residente a Bologna, è stato arrestato ieri sera per atti persecutori e indagato per minacce gravi nei confronti della compagna. E' ...