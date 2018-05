Borse | Piazza Affari ancora la peggiore Pesa l’incertezza politica | lo spread oltre 190

Borse europee chiudono positive - dividendi e politica zavorrano Piazza Affari : Le Borse europee archiviano in progresso la seduta odierna di contrattazioni. Complice la distensione dei rapporti tra Usa e Cina, che lancia la volata ai mercati statunitensi, le principali piazze ...

Borse e mercati : Avvio deciso di Piazza Affari - +1%. Spread Btp in calo a 147 punti - sale tasso : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti con M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto e sono a lavoro per individuare il premier.

Piazza Affari potrebbe tentare il rimbalzo - Borse europee attese deboli in avvio : Con gli occhi dei mercati rimangono puntati sulla questione politica in Italia e in particolare sul possibile contratto di governo tra Lega e M5S. Ieri sono lievitate le preoccupazioni tra gli investitori circa l'atteggiamento verso l'Europa che terrebbe il ...

Spread in tensione - Piazza Affari peggiora. Sale il rendimento dei titoli Usa - Borse incerte : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del primo trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Borse caute - Piazza Affari in leggero rialzo. Spread in calo : Piazza Affari in rialzo , mentre sugli altri listini europei regna la cautela. Scende lo Spread, attestandosi a 132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il Btp decennale riporta un ...

Piazza Affari frena la corsa a metà mattinata, allineandosi all'andamento debole mostrato dalle borse europee fin dall'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori, sono le ...

Partenza interlocutoria per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari corre sola grazie alla nuova raffica di trimestrali, nel complesso positive. L'Euro / Dollaro USA mantiene la ...

Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio - oggi nuova raffica di trimestrali : A livello internazionale intanto si attendono sviluppi per quanto riguarda la politica commerciale degli Stati Uniti. oggi i rappresentanti americani e cinesi si incontreranno a Washington per ...

Rimbalza Piazza Affari dopo le perdite della vigilia sulle tensioni per la formazione di un nuovo Governo . Rassicurazioni sono giunte dal responsabile del debito pubblico del Tesoro, ...

Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio degli altri mercati europei. Lieve calo dell' Euro ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - focus su inflazione Ue : ...piano di rialzo dei tassi nonostante abbia omesso nel suo comunicato la frase in cui ribadiva di monitorare l'inflazione in modo attento e in cui affermava in precedenza che l'outlook dell'economia ...