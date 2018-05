Borse giù | Milano è la peggiore Lo spread s’impenna | è arrivato a 193

Fiammetta Borsellino incontra in carcere i killer del padre. Il boss Giuseppe Graviano : "Mio cugino frequentava Berlusconi" : Mentre Palermo si prepara a commemorare il XXVI anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, la figlia più piccola di Paolo Borsellino, Fiammetta, lancia un ultimo, disperato appello ai killer che uccisero suo padre invitandoli "a chiedere perdono" e a raccontare tutta la "verità". Lo ha fatto guardando in faccia i boss Giuseppe e Filippo Graviano, che ha incontrato nel dicembre scorso in carcere, dove sono detenuti al 41 ...

Giuseppe Graviano cita Berlusconi nel colloquio in carcere con Fiammetta Borsellino – Esclusiva Sekret (video) : Giuseppe Graviano ha citato Silvio Berlusconi nel suo colloquio con Fiammetta Borsellino, mentre parlava del periodo della sua latitanza a Milano nel ’93 insieme al fratello Filippo. Il boss, condannato all’ergastolo proprio con il fratello Filippo per le stragi del 1992 e 1993, ha fatto questa affermazione (tutta da interpretare e da riscontrare) nel corso del colloquio straordinario nel carcere di Terni, avvenuto con la figlia minore del ...

Il nodo debito spaventa i mercatiBorse giù dopo la bozza M5s-Lega Spread in rialzo - Milano maglia nera : Le indiscrezioni sulla bozza di accordo Lega M5s e il nodo del debito fanno calare le Borse e salire lo Spread. Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% Segui su affaritaliani.it

Cgia : se non verrà scongiurato l'aumento dell'Iva - le famiglie sBorseranno in più 242 euro : Con l'aumento inoltre l'Italia diventerebbe il Paese con l'aliquota Iva ordinaria più elevata dell'area dell'euro. Dall'attuale 22%, si passererebbe al 24,2%

Borse in rosso - Milano giù con le banche. Lo spread sale verso 130 : In Italia, mentre si avvicina l'ipotesi di un governo 'neutrale' che traghetti il Paese verso nuove elezioni, partono intanto le audizioni sul Documento di economia e finanza. Le incertezze politiche ...

Borse europee in profondo rosso. A Milano giù gli automotive : Un dato, questo, che potrebbe contribuire ad un eventuale inasprimento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea . L'attenzione si sposta ora oltreoceano, dove sono in arrivo i ...

Borse europee in profondo rosso. A Milano giù gli automotive : Nessun segnale di ripresa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che accentuano le perdite a metà seduta . Driver al ribasso sono ancora una volta i timori per una guerra commerciale ...

Borse europee giù di tono in avvio : Teleborsa, - Milano è debole in avvio , in scia alle altre Borse di Eurolandia, contagiate dal finale negativo di Tokyo e Wall Street sulla debolezza dei titoli tecnologici sempre sullo scandalo ...

Borse europee giù di tono in avvio : Milano è debole in avvio , in scia alle altre Borse di Eurolandia, contagiate dal finale negativo di Tokyo e Wall Street sulla debolezza dei titoli tecnologici sempre sullo scandalo datagate di ...

Borse giù : pesa scontro Usa-Cina. Pochi titoli limitano i danni : Per oggi in Europa non sono previsti dati macro di rilievo, ma è in agenda una riunione dei leader dell'Unione europea per discutere della Brexit e della nuova politica commerciale di Trump. Le ...

Borse spaventate dai dazi Usa - Tokyo giù del 4% : Borse asiatiche in calo zavorrate dai dazi di Donald Trump che hanno trascinato al ribasso anche Wall Street. Il presidente americano bastona la Cina con un pacchetto di dazi e sanzioni per 60 ...

I dazi di Trump alla Cina spaventano le Borse - Wall Street giù del 2% : Gli investitori, assorbito il rialzo dei tassi della Fed, si concentrano sull'annuncio delle limitazioni alle importazioni dalla Cina, una misura che potrebbe valere almeno 50 miliardi di dollari. Deludono anche i dati macro europei. A Milano giù Mps, che nega aumento di capitale, e Credito Valtellinese. Cade Tenaris sul tema dei dazi americani...

La guerra dei dazi gela le Borse. A Milano banche giù : L' indice Ifo , uno dei principali barometri dell'economia della Germania, è arretrato a marzo da 115,4 a 114,7 punti. Gli economisti si aspettavano che l'indice sulla fiducia delle imprese si ...

Borse Ue giù - Milano la migliore : -0 - 98% : 18.41 Chiude in netto calo Piazza Affari, che si allinea all'andamento delle altre piazze finanziarie internazionali penalizzate dall'avvio di Wall Street con il Nasdaq a -2,55%. L'indice Ftse Mib perde lo 0,98%. Ma vanno peggio le altre Borse europee, in attesa della riunione della Fed di dopodomani che dovrebbe rialzare i tassi e della riunione del G20 a Buenos Aires con al centro la virata protezionistica sul commercio di Washington e la ...