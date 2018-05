Boccia | politica non indebolisca economia

Pd - Boccia : “Renzi orgoglioso di aver fatto saltare il confronto M5s? La sua è una sconfitta politica” : “La dichiarazione di Renzi sui Cinque stelle? Mi è dispiaciuta, perché la direzione di ieri era stata corretta, e poi assumersi la paternità di aver fatto saltare un confronto il cui perimetro era stato deciso dal presidente della Repubblica non è una vittoria politica, mi sembra una sconfitta della politica, ancora una volta mi spiace perché molti di noi si erano illusi di cercare un dialogo dopo la direzione, è evidente che la prossima ...

Rifiuti - Tar Boccia Sblocca Italia e inceneritori ‘facili’. La politica non ha alternative. E l’Italia soffoca tra roghi e discariche : Per molte associazioni ambientaliste è una buona notizia, ma lo stop al piano per otto nuovi inceneritori, su cui ora dovrà esprimersi la Corte di giustizia europea, non risolverà i problemi dell’Italia. L’ordinanza del Tar del Lazio che chiede ai giudici europei di dire la loro sul provvedimento dello Sblocca Italia e congela momentaneamente il piano, infatti, arriva in un momento di emergenza Rifiuti su tutto il territorio ...

Forza Italia : “Bocciata la ridicola politica dei due forni grillina” : “Il Pd non è morto e farà opposizione” rivendica Salvatore Spitaleri, segretario regionale del Pd a Trieste, commentando il 18%

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...

Confindustria - Boccia 'Il lavoro torni al centro della politica economica' : E poi si può pensare a un reddito di inclusione per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro'. Poi la Lega. 'Attuare subito la flat tax è impensabile. Pensiamo invece a un cuneo fiscale e a ...