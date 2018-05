Boccia | non chiare risorse per promesse-misure governo

Boccia : 'non chiare le risorse per promesse-misure governo' : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". L'Europa è ...

Boccia (Confindustria) : “Politica non pensi di essere forte indebolendo l’economia. Non ridiscutere scelte strategiche” : “Non ci può essere una politica forte senza un’economia forte. E se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l’economia in realtà lavora contro se stessa”. Se subito dopo le elezioni il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia aveva assicurato che i 5 Stelle “sono democratici e non fanno paura”, ora lo stallo politico e i contenuti del contratto di governo Lega-M5s spaventano il numero uno ...

L’Uefa Boccia il Milan - Fassone non ci sta ed alza la voce : Non arrivano buone notizie in casa Milan nelle ultime ore, in particolar modo L’Uefa ha bocciato il settlement agreement. I commissari dell’organo europeo non hanno accolto le richieste della società di Yonghong Li, rimandando la propria decisione a metà giugno. Immediata la risposta da parte di Fassone che non le manda a dire: “mi sembra importante che il Milan assuma una posizione chiara dopo aver letto il comunicato della UEFA che mi ha ...

Bocciatura Uefa : il Milan non parteciperà all’Europa League : Grossa tegola per il Milan. La Uefa ha bocciato il settlement agreement, l’accordo per tornare nei parametri del fair play

Francia : pronto Macron di cera - ma non gli somiglia - Bocciato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Boccia - Confindustria - : «Industria 4.0 e Jobs act non andrebbero toccati» : Tuttavia, lo stallo sul governo 'potrebbe creare problemi a lungo termine all'economia'. 'Ora è presto per dirlo - ha aggiunto -. Bisognerebbe entrare nel merito dei programmi e capire gli effetti ...

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Sarah Drew non tornerà in tv in autunno - Bocciata la nuova serie ma al cinema arriva Indivisible (video trailer) : Mentre saluta con emozione e nostalgia il cast di Grey's Anatomy alla vigilia del finale di stagione, Sarah Drew si prepara ad una stagione lontana dal piccolo schermo. CBS ha ufficialmente bocciato il rebooot di Cagney & Lacey, di cui l'attrice aveva girato l'episodio pilota proprio durante le ultime riprese di Grey's Anatomy, ringraziando la produzione del medical drama per averle dato l'opportunità di cogliere una nuova opportunità ...

Sì alla flat tax - Bocciato il reddito di cittadinanza : "In Finlandia non ha funzionato" : La flat tax si può fare. A patto mettere in discussione il complesso sistema di detrazioni fiscali in vigore oggi. No invece al reddito di cittadinanza, che di recente

Trattativa Ilva - i lavoratori non cedono. Bocciato il tentativo di mediazione : Genova - L'ultima chance che aveva Carlo Calenda di essere ricordato come il ministro che aveva permesso alle parti di concludere l'accordo sindacale per la vendita del siderurgico italiano è andata ...