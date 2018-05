Boccia | fare chiarezza sulle coperture delle promesse elettorali

Milan - l’UEFA Boccia i rossoneri. Fassone : “C’è amarezza - ora faremo…” : Milan, L’UEFA BOCCA I ROSSONERI- Brutte notizie in casa Milan. l’Uefa ha bocciato il settlement agreement, il quale potrebbe escludere i rossoneri anche dalla prossima Europa League. Tutto ancora da valutare. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare intorno ai primi 10 giorni di giugno. LA RISPOSTA DI Fassone: “C’E’ amarezza…” L’amministratore delegato rossonero ha così commentato: “La ...

Roures (Mediapro) : «Se il bando verrà Bocciato - ne faremo un altro» : Mediapro si dice tranquilla sulla situazione diritti tv e in trattativa con la Lega per quanto riguarda la fideiussione. L'articolo Roures (Mediapro): «Se il bando verrà bocciato, ne faremo un altro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vincenzo Boccia : "Fare qualcosa prima di tornare al voto" : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla domanda se la soluzione allo stallo politico possa passare per un ritorno al voto, risponde: "Non lo so, speriamo però che si faccia qualcosa prima di tornare alle urne. Aspettare sei mesi per non fare niente e tornare alle urne mi sembra come quella battuta che fece Guzzanti: 'Questi elettori vanno cambiati'".E poi, si chiede Boccia a margine della presentazione dell'associazione ...