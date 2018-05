Boccia al governo | ' Non è chiaro dove si troveranno le risorse per il programma'

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega Bocciano reddito cittadinanza assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

Governo - Rampelli (FdI) : “Salvini? Lo credevo più responsabile e solidale” e Boccia Conte : “Irricevibile” : Fabio Rampelli, non cambia idea. Resta fuori dall’alleanza M5S-Lega. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte di Salvini e Di Maio. “Abbiamo tanti difetti, ma siamo lineari. Non facciamo dirette streaming e poi agiamo di nascosto. Conte? È un tecnocrate non eletto dai cittadini. Dunque è irricevibile. Siamo l’unico paese che non esprime attraverso il voto il primo ministro. Due ...

Boccia Boccia il Governo. Prima ancora che si faccia... : Il leader di Confindustria amico di Renzi: 'Se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa&qu...

Governo - Boccia : il contesto che viviamo inizia a preoccuparci : Roma, 23 mag. , askanews, 'Il contesto che viviamo inizia a preoccuparci'. E' il monito lanciato dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione dell'assemblea annuale, a Lega e ...

Governo - Boccia : “Non chiare risorse per le promesse elettorali e le misure proposte” : “Non è affatto chiaro dove si recuperano le risorse per realizzare i tanti obiettivi e le promesse elettorali”. Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando all’assemblea annuale. L'articolo Governo, Boccia: “Non chiare risorse per le promesse elettorali e le misure proposte” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Assemblea Confindustria - Boccia : "Servono riforme e un governo stabile e credibile" : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ...

Governo - Boccia : servono leader - competenze e responsabilità : Roma, 23 mag. , askanews, La democrazia 'ha bisogno di competenze' che sappiano perseguire il bene comune 'anche a costo di scelte impopolari'. L'Italia 'ha bisogno di leader che sappiano scegliere, ...

Confindustria Boccia la nascita del Governo Di Maio : Dialogo e collaborazione da parte di Confindustria con tutti i governi e le istituzioni, ma con “messaggi chiari”. I temi degli