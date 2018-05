BMW X5 - I test continuano in tutto il mondo - VIDEO

BMW - la prima Casa che può avviare test di guida autonoma in Cina : Il gruppo BMW ha ottenuto i permessi necessari per avviare i test dei veicoli a guida autonoma in Cina. La "Shanghai Intelligent Connected Autonomous Driving test License" rilasciata dagli enti preposti consentirà di collaudare i prototipi e la Casa tedesca è il primo costruttore internazionale a ottenere questa certificazione. Livello 3 e 4. L'obiettivo è quello di sviluppare i sistemi di guida autonoma di Livello 3 e 4 che presto ...

BMW Serie 8 - Test al Nürburgring per la Coupé e la Cabrio : Se l'attesa per la Serie 8 si è fatta ormai snervante, non c'è miglior modo di ingannare il tempo che osservare i prototipi impegnati al Nürburgring per gli ultimi collaudi. Visto l'ormai imminente debutto della nuova sportiva di casa BMW i prototipi hanno camuffature ridotte al minimo ed è persino possibile avvistare nel giro di pochi minuti sia la versione Coupé sia quella Cabriolet.Coupé al debutto entro pochi mesi. La Serie 8, che riporta in ...

BMW X5 - Ultimi test in vista del debutto : I prototipi della BMW X5 iniziano a mostrare maggiori dettagli, segno che lo sviluppo della quarta generazione della Suv tedesca sta volgendo al termine. Il suo debutto dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.Paraurti e fari posteriori definitivi. Le immagini mostrano dettagli inediti rispetto alle foto spia dei mesi scorsi, pur mantenendo gran parte delle pellicole sulla carrozzeria. Nel frontale, oltre alla massiccia mascherina e alle nuove luci ...