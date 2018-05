ilfattoquotidiano

: Il suo nome non compare mai, m conosciamo tutte le sue opere. Addio a Bill Gold, l'uomo che disegnava il cinema (su… - elvira_serra : Il suo nome non compare mai, m conosciamo tutte le sue opere. Addio a Bill Gold, l'uomo che disegnava il cinema (su… - Cascavel47 : Bill Gold, morto l’artista che disegnava i film: da Casablanca ad Alien passando per Arancia Meccanica e My fair La… - vuaelle : RT @elvira_serra: Il suo nome non compare mai, m conosciamo tutte le sue opere. Addio a Bill Gold, l'uomo che disegnava il cinema (sue le l… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Le locandine sono il primo passo verso l’ingresso in un cinema: ne sono il testimone per sempre quasi quanto le immagini. E così colpisce sapere che è quasi passata in sordina la morte, tre giorni fa, di, illustratore che ha realizzato i poster di quasi 2miladi Hollywood. Il disegnatore è, il 20 maggio scorso, all’età di 97 anni nella sua casa nel Connectut. Daa Arancia Meccanica, da Un tram chiamato desiderio a tutti i titoli di Clint Eastwood, ma anche My fair lady e Mystic River, in circa 70 anni di carriera con il suo tocco graficoha reso riconoscibili tantissimi capolavori della cinematografia statunitense realizzando immaginui che sono entrate nell’immaginario collettivo.è considerato uno dei più famosi illustratori di locandine per: iniziò a realizzarle agli inizi degli anni Quaranta e ha lavorato fino al 2011, quando ...