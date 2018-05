Bianca Atzei “Max Biaggi? Gli voglio bene | ma non tornerò mai con lui”

Bianca Atzei e l'addio a Max Biaggi : «Mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto - ma gli uomini sono un pò codardi» : MILANO ? ?La delusione per la rottura improvvisa con Max mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto, ma lo rifarei perché sentivo di essere amata?. Bianca Atzei, dopo la sua...

La vigna di Bianca Atzei - “Coltivatrice di emozioni” : un prezioso premio per la cantante sarda : La vigna di Bianca Atzei, “Coltivatrice di emozioni”. Fernando Proce (RTL 102.5) ha consegnato alla cantante sarda il certificato di adozione di un vigneto di Nero d’Avola, che ha preso il suo nome Ieri sera, 21 maggio, a Sambuca di Sicilia (Ag) a margine dello spettacolo di Fernando Proce, il noto speaker di Rtl 102.5, testimonial di eccezione di “Coltivatori di emozioni” ha consegnato a Bianca Atzei il certificato di adozione ...

Bianca Atzei e Jonathan innamorati? I messaggi segreti su Instagram : Tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian è amore? Questo è quello che ha fatto intendere la cantante sarda. In un video-messaggio ha raccontato di non poter fare a meno di lui. Lui ha risposto commosso, e intanto sul suo profilo Instagram sono emersi altri dettagli “segreti”. Ultimamente Jonathan ha pubblicato sui social parecchie foto in cui abbraccia Bianca. Sono scatti tenerissimi da dove emerge una grande intesa tra i due, già ...

E’ scoppiato l’amore tra Jonathan e Bianca Atzei : Jonathan Kashanian è stato ospite da Barbara D’Urso a “Domenica Live”. Con lei racconta la sua esperienza al Grande Fratello, la sua gavetta, la vita con la sua famiglia e tra i due si evince un dialogo molto sereno, come quello tra due buoni amici, come la stessa conduttrice tiene a sottolineare. Barbara però fa una sorpresa a Jonathan e manda in onda un videomessaggio di Bianca Atzei. La cantante che ha partecipato con lui ...

Domenica Live - Jonathan Kashanian a Bianca Atzei : ‘Ti voglio al mio fianco’ : Le spiagge assolate dell’Honduras, le condizioni di vita estreme e i più maligni potrebbero anche dire la fame hanno fatto avvicinare molto Jonathan Kashanian (QUI chi è) e Bianca Atzei. L’ex gieffino, ospite di Domenica Live nella puntata in onda il 20 maggio (QUI il video), è stato intervistato da Barbara D’Urso anche sul suo rapporto speciale con la cantante che, a sorpresa, ha registrato per lui un videomessaggio a tratti ...

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian - è amore? : Galeotti sarebbero stati i mesi in Honduras. Lei, intenta a curarsi le ferite (vedi il capitolo Max Biaggi); lui, single pronto a un nuovo amore. Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, un bagno dopo l’altro, una notte sotto le stelle dopo l’altra, avrebbero così scoperto un certo feeling. Che, dopo la fine dell’Isola dei Famosi, si sarebbe trasformato in qualcosa di più. Se lo lascia sfuggire lui, già vincitore del Grande Fratello ...

