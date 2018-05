Bergamo : Papa Giovanni XXIII torna a casa - giovedì l'arrivo delle spoglie : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Papa Giovanni XXIII torna a casa . A 55 anni dalla scomparsa, l'urna contenente le spoglie del ' Papa buono' raggiungerà Bergamo e il paesino di Sotto il Monte per una peregrinatio lunga diciotto giorni. E fino al 10 giugno sarà possibile venerare e pregare il Santo. Le p

Bergamo : Papa Giovanni XXIII torna a casa - giovedì l’arrivo delle spoglie : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Papa Giovanni XXIII torna a casa . A 55 anni dalla scomparsa, l’urna contenente le spoglie del ‘ Papa buono’ raggiungerà Bergamo e il paesino di Sotto il Monte per una peregrinatio lunga diciotto giorni. E fino al 10 giugno sarà possibile venerare e pregare il Santo. Le prime giornate, fanno sapere dalla Curia di Bergamo , saranno caratterizzate da alcuni eventi simbolici e significativi che ...

Bergamo : Papa Giovanni XXIII torna a casa - giovedì l’arrivo delle spoglie (2) : (AdnKronos) – A Bergamo venerdì sera, alle 20.30 ci sarà la veglia per i giovani, seguita, sabato pomeriggio, dalle ordinazioni sacerdotali e domenica mattina dalla celebrazione del vescovo della città. Nel pomeriggio la visita all’ospedale cittadino, al Santuario della Cornabusa in Valle Imagna, al convento francescano di Baccanello per giungere poi a Carvico da dove alle ore 20 partirà la fiaccolata che lo accompagnerà nel suo ...