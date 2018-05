Battlefield V non avrà un Season Pass

eurogamer

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Durante il reveal diV appena da poco terminato, DICE ha annunciato che il suo FPS nonnessun. Come riporta Gamingbolt il gioco godrà comunque di un supporto post lancio tramite il programma Tides of War, che introdurrà periodicamente contenuti extra gratuiti come mappe, skin, modalità, armi e tanto altro ancora. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che nel gioco non ci saranno elementi pay to win.Questa è senza dubbio una buona notizia in quanto tutti i giocatori potranno ricevere i DLC post-lancio, senza necessariamente acquistare unStagionale come visto nel precedente capitolo della serie. Questo perché gli sviluppatori hanno come obiettivo il rafforzamento della community e vogliono evitare che i DLC vengano acquistati solo da una parte della fanbase che (contrariamente a quanto accaduto con i precedenti capitoli) conV non si ...