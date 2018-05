ilfattoquotidiano

: ??Deferimento #Bari: anticipata al 25 maggio l’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale (fonte @FIGC). Arriver… - GvRutigliano : ??Deferimento #Bari: anticipata al 25 maggio l’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale (fonte @FIGC). Arriver… - zizionice : RT @fattoquotidiano: Bari, la procura indaga sul “rischio crollo” degli uffici del Palazzo di giustizia - CapaGira : RT @fattoquotidiano: Bari, la procura indaga sul “rischio crollo” degli uffici del Palazzo di giustizia -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ildidiè “a rischio crollo”. E are è la, che ha i suoiproprio in quel. Secondo una relazione tecnica depositata dall’Inail, l’edificio di via Nazariantz presenta delle “criticità strutturali” nelle fondamenta e nei solai. Per questo, iltore Giuseppe Volpe ha annunciato il probabile sgombero di tutti glie dei dipendenti (compreso se stesso, quindi). E nel pomeriggio è arrivata la firma del sindaco Antonio Decaro: “Lo stabile è inagibile”. E non è la prima volta che ildellafinisce sotto la lentestessi magistrati che ci lavorano. Un’indagine, poi passata ai colleghi di Lecce, era già stata avviata nel 2010 ed era stata archiviata dopo i lavori di consolidamento effettuati nel 2012. Lavori oggi giudicati “inutili” per la tenuta ...