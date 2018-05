Barbara D' Urso sotto assedio | tra nemici e sponsor in fuga Ma gli ascolti del Grande

Grande Fratello - Aida Nizar sconcerta Barbara D'Urso : in diretta in prima serata senza mutande : Lo ha annunciato lei, Aida Nizar , al pubblico del Grande Fratello . L'ex concorrente spagnola, bullizzata da tutti i coinquilini nella sua , breve, permanenza nella casa, è entrata nello studio del ...

“Aida nooo!”. Vergogna Nizar al Grande Fratello : quello che viene fuori è imbarazzante. Barbara D’Urso cerca di bloccare la spagnola ma è tutto inutile. Sempre peggio… : Il primo finalista, Simone Coccia Colaiuta, due eliminati, Lucia Bramieri e il Ken umano Angelo Sanzio, il bacio tra Veronica e la fidanzata Valentina, la rabbia di Nina Moric (e il suo nuovo look) e Striscia la Notizia che ha segnalato una frase di una concorrente che sembrerebbe far riferimento a una presunta presenza di cocaina nella Casa. Succede di tutto nella lunga sesta puntata del Grande Fratello. Dopo una serie di nomination ...

Barbara D’Urso risponde a Striscia : “Droga nella Casa? Impossibile” : Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso replica a Striscia sulla presunta droga nella Casa Al Grande Fratello 2018 Barbara D’Urso prende di petto la questione, mostra il filmato di Striscia la notizia e risponde così alla segnalazione mandata in onda dal tg satirico di Canale5. La D’Urso nega categoricamente il possibile uso di “droga” nel programma, […] L'articolo Barbara D’Urso risponde a Striscia: ...

Gf - Barbara d'Urso stronca il "coca-gate" : la risposta al servizio di Striscia : All'1 di notte, quando ormai si pensava che si fosse smarcata dall'ennesimo scandalo senza nemmeno affrontarlo, Barbara d'Urso prende di petto la spinosa questione del "coca-gate", sollevata...

Grande Fratello 15 - Striscia la notizia e la presunta frase "...mentre pippava". Barbara d'Urso chiarisce il dubbio e Patrizia spiega l'equivoco : Poco prima dell'inizio della diretta della puntata del Grande Fratello, Striscia la notizia ha portato alla luce una segnalazione su un presunto audio sospetto pronunciato da Patrizia, qualche settimana fa nella casa più spiata d'Italia. La ragazza stava raccontando a Danilo che Aida aveva vomitato in bagno e sembrava che avesse pronunciato la frase "...mentre pippava", con riferimento implicito alla droga. prosegui la letturaGrande Fratello ...

STRISCIA LA NOTIZIA - GRANDE FRATELLO "DROGA-GATE"/ Video - Barbara D'Urso : "Impossibile - sono stati perquisiti" : STRISCIA la NOTIZIA vs GRANDE FRATELLO, cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 01:10:00 GMT)

VERONICA SATTI/ Uno scherzo crudele di Barbara d'Urso sulla fidanzata - ma... (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la ragazza torna a parlare ancora una volta del papà Bobby Solo e sottolinea come al momento deve pensare a questo percorso all'interno della casa. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:20:00 GMT)

Gf - Barbara D'Urso condanna le parole di Filippo Contri : "Maltrattare un animale è un reato" : Nel corso della sesta puntata del Gf Nip, Barbara D'Urso non ha potuto fare a meno di toccare un tema molto delicato: la denuncia ai danni di Filippo Contri per maltrattamenti sugli animali.La denuncia, come abbiamo scritto qualche giorno fa, è stata sporta da Lorenzo Croce, presidente nazionale di AIDAA. Così la conduttrice del Gf Nip ha voluto chiarire con il diretto interessato cosa sta succedendo fuori dalla Casa. "In questi giorni - ha ...

Barbara D'Urso furiosa con Filippo : «I cani non si maltrattano e non ripetere più robe simili che mi inc**o» : Le parole di Filippo Contri all'interno della casa su come ha tagliato coda e orecchie del suo cane, hanno fatto scalpore tanto che in molti ne hanno chiesto l'espulsione per 'maltrattamento di ...

Barbara D'Urso furiosa con Filippo : 'I cani non si maltrattano e non ripetere più robe simili che mi inc**o' : Le parole di Filippo Contri all'interno della casa su come ha tagliato coda e orecchie del suo cane, hanno fatto scalpore tanto che in molti ne hanno chiesto l'espulsione per 'maltrattamento di ...

Barbara d’Urso rimprovera Filippo : “E’ un reato - non dirlo mai più” : Filippo Contri rimproverato da Barbara d’Urso al Grande Fratello Barbara d’Urso in diretta al Grande Fratello 15 ha rimproverato furiosamente Filippo Contri dopo aver mostrato al coinquilino della Casa ciò che ha detto durante la settimana sull’educazione che dà ai suoi cani. Le parole che ha detto uno dei tre Super Boni hanno scandalizzato l’opinione pubblica e Filippo, nonostante non fosse consapevole, ha già ottenuto ...

Filippo Contri - "I cani si educano a calci"/ Barbara d'Urso : "Tutto da chiarire" (Grande Fratello 2018) : Filippo Contri, "I cani si educano a calci": Barbara d'Urso ha sottolineato come vadano presi dei provvedimenti già stasera di fronte a una situazione non tollerabile. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:18:00 GMT)

Striscia la notizia vs Grande Fratello/ Video - cocaina-gate nella casa? Droga - Barbara D'Urso svicolerà? : Striscia la notizia vs Grande Fratello, cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:05:00 GMT)

Fabiana Britto - nuova concorrente del Grande Fratello 2018/ Chi è la modella? L'annuncio di Barbara d'Urso : Fabiana Britto, modella e showgirl di origini brasiliane, questa sera potrebbe varcare la porta rossa e diventare, a tutti gli effetti, la nuova concorrente del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:40:00 GMT)