Barbara d’Urso a Striscia conferma l’assenza di droga al GF

GF - Barbara d’Urso si sente Kate Middleton. Ma ha problemi col vestito : Per condurre la sesta puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso abbandona i suoi adorati pizzi e indossa un abito fantasia che, a suo dire, la fa sentire come Kate Middleton. Forse perché l’abito ha un lungo strascico davvero principesco. Ma Barbarella non è Kate e nemmeno Meghan Markle. Non essendo abituata a portare capi di quel tipo, ha delle difficoltà a muoversi con lo strascico chilometrico. E così l’incidente è dietro ...

GF - tra coca-gate e altri scivoloni di stile : le reazioni di Barbara D’Urso : Il Grande Fratello 15 continua fra le polemiche, con il coca-gate, la rivincita di Nina Moric e le reazioni di Barbara D’Urso. L’ultima puntata del reality è stata piuttosto movimentata e si è aperta con l’ingresso della modella croata, pronta a difendersi dagli insulti ricevuti sul web dopo l’apparizione della scorsa settimana. Bellissima e decisa a non farsi intimorire da nessuno, Nina Moric ha attaccato gli hater e ...

“Aida nooo!”. Vergogna Nizar al Grande Fratello : quello che viene fuori è imbarazzante. Barbara d’Urso cerca di bloccare la spagnola ma è tutto inutile. Sempre peggio… : Il primo finalista, Simone Coccia Colaiuta, due eliminati, Lucia Bramieri e il Ken umano Angelo Sanzio, il bacio tra Veronica e la fidanzata Valentina, la rabbia di Nina Moric (e il suo nuovo look) e Striscia la Notizia che ha segnalato una frase di una concorrente che sembrerebbe far riferimento a una presunta presenza di cocaina nella Casa. Succede di tutto nella lunga sesta puntata del Grande Fratello. Dopo una serie di nomination ...

Barbara d’Urso risponde a Striscia : “Droga nella Casa? Impossibile” : Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso replica a Striscia sulla presunta droga nella Casa Al Grande Fratello 2018 Barbara D’Urso prende di petto la questione, mostra il filmato di Striscia la notizia e risponde così alla segnalazione mandata in onda dal tg satirico di Canale5. La D’Urso nega categoricamente il possibile uso di “droga” nel programma, […] L'articolo Barbara D’Urso risponde a Striscia: ...

Barbara d’Urso rimprovera Filippo : “E’ un reato - non dirlo mai più” : Filippo Contri rimproverato da Barbara d’Urso al Grande Fratello Barbara d’Urso in diretta al Grande Fratello 15 ha rimproverato furiosamente Filippo Contri dopo aver mostrato al coinquilino della Casa ciò che ha detto durante la settimana sull’educazione che dà ai suoi cani. Le parole che ha detto uno dei tre Super Boni hanno scandalizzato l’opinione pubblica e Filippo, nonostante non fosse consapevole, ha già ottenuto ...

“Quanti???”. GF : la clamorosa notizia su Barbara d’Urso (e non solo). Si parla di milioni di euro - una cifra assurda bruciata in poche ore. Tutta colpa loro… E ora? : Nel giro di un weekend ben dieci marchi hanno deciso di interrompere la partnership con il Grande Fratello. quella che Maurizio Costanzo definisce “una finestra sulla discarica”, causando un danno economico in quel di Cologno. Bellaoggi Italia, Acqua Santa Croce, Screen Haircare, Gulliver Supermercati, Nintendo, F**K, Changit, Fratelli Beretta, Givova, Caffè Borbone hanno preferito abbandonare il reality di Canale 5 con effetto immediato: ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso replica al rap di Romina Power : Pomeriggio Cinque, la risposta di Barbara D’Urso all’esibizione di Romina Power Una vera e propria battaglia televisiva si è consumata il fine settimana appena passato tutto interna a Canale 5. Infatti sabato sera Maria De Filippi ha invitato alla settima puntata del serale di Amici Al Bano il quale ha duettato con la concorrente della squadra Bianca Emma. In occasione del suo compleanno, la signora Costanzo ha deciso di preparargli una ...

Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso/ La TV su Pomeriggio 5 lascia senza parole - ecco perché litigarono : Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso in TV durante Pomeriggio 5 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: tutti senza parole, ecco perché hanno litigato.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 20:11:00 GMT)

Barbara d’Urso e il rap di Romina Power : «Non ho interpretato che fosse diretto a me. Perchè avrebbe dovuto farlo?» : Romina Power e Albano cantano ad Amici In molti l’hanno pensato, soprattutto dopo le sue dichiarazioni di ieri. Ma Barbara D’Urso respinge ogni illazione al mittente: l’invettiva rap di Romina Power non era rivolta a lei. Durante Pomeriggio Cinque, all’opinionista Patrizia Groppelli che critica Romina per averla attaccata durante la canzone (“è stata molto maleducata a fare un rap su di te nelle altre ...

Romina Power contro Barbara d’Urso ad Amici 17? La risposta di Carmelita : Barbara d’Urso dopo l’intervento di Romina Power ad Amici 17: la conduttrice di Pomeriggio Cinque risponde alle malelingue Il verso rap cantanto da Romina Power ad Amici 17 nella puntata di sabato 19 maggio ha fatto molto discutere in questi giorni. La stessa Maria De Filippi, per esempio, in diretta si era subito apprestate a […] L'articolo Romina Power contro Barbara d’Urso ad Amici 17? La risposta di Carmelita proviene ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso / Luigi Favoloso? “Ora lo denuncio!” - la blogger ha le idee chiare : Selvaggia Lucarelli non ci sta ed è pronta a dare battaglia non solo a Luigi Favoloso, ma anche a Barbara D'Urso. Oggi la giornalista sarà ospite a Domenica in(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:50:00 GMT)

È guerra fra Romina Power e Barbara d’Urso : il botta e risposta : È guerra fra Romina Power e Barbara D’Urso, con un botta e risposta al veleno andato in onda in diretta tv. Nell’ultimo periodo la conduttrice del Grande Fratello 15 si era occupata spesso del triangolo amoroso formato da Romina, Al Bano e Loredana Lecciso. Proprio quest’ultima era stata spesso ospite dei programmi della Carmelita nazionale, scatenando la reazione furiosa del cantante di Cellino San Marco, ma anche della Power ...

“Una poveretta perché…”. Barbara d’Urso all’attacco di Romina Power. La stoccata dell’ex moglie di Al Bano non è andata giù a Carmelita. Che non resta a guardare… : “Felicità è una Televisione che non sia di parte e non abbia padrone.Conduttori venduti per vile denaro che, per brama di audience, estinguono il caro. Estinto o no, che cosa importa? Le buste di sponsor son sotto la porta. Gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente“. Così, durante l’ultima puntata di Amici, Romina Power aveva attaccato certa televisione davanti ad un’esterrefatta Maria De Filippi. Parole ...

Barbara d’Urso su Romina Power : “credo che si ritenga molto superiore a me” : Durante l’ultima puntata di Domenica Live, Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Romina Power dicendole: “credo che si ritenga molto superiore a me” Barbara D’Urso e la famiglia Carrisi. Il gossip ritorna protagonista durante l’ultima puntata di Domenica Live dove la D’Urso ha ospitato ancora una volta Loredana Lecciso. In realtà la conduttrice napoletana, che ultimamente è finita nell’occhio del ...