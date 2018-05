Banca IFIS incassa ok Banca d' Italia acquisto Credifarma

I venditori si accaniscono su Banca Ifis : In forte ribasso l' Istituto con sede a Venezia , che mostra un disastroso -3,3%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del ...

Banca IFIS - quotazioni in picchiata : Si muove in profondo rosso l' Istituto con sede a Venezia , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,45% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...