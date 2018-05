Bamboccioni illegali | giudice ordina lo sfratto a 30enne che viveva ancora con i

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Essere ‘’ sta per diventare ‘illegale’, perlomeno negli Stati Uniti dove unhato loa unchea casa con i genitori. Il giovane infatti non voleva saperne di andar via di casa, pertanto i genitori esasperati hanno deciso di rivolgersi a un tribunale che ha dato loro ragione: la causa è finita con un mandato di. Ildella Corte Suprema, Donald Greenwood, ha cercato di convincere Michael Rotondo a lasciare volontariamente la casa dei genitori a Camillus, vicino Syracuse nello Stato di New York, ma il, che si è difeso da solo, si è opposto, sostenendo di avere diritto a restarci per altri sei mesi. L’inflessibilità di Michael è stata definita “oltraggiosa” dalche ha risposto con un mandato diesecutivo. “Ti voglio fuori da quella casa”, ha ...