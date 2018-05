Avis Autonoleggio partner del Giro d’Italia 2018

Giro d’Italia : Avis Autonoleggio è l’Official Car Rental Supplier della corsa in rosa : Avis Autonoleggio per tutta la durata del Giro d’Italia sarà l’Official Car Rental Supplier offrendo rapide soluzioni per la mobilità cittadina Per tutta la durata dell’evento, Avis, principale fornitore di soluzioni per la mobilità, metterà a disposizione dell’organizzazione oltre 100 veicoli della propria flotta, fondamentali per lo svolgimento della manifestazione. Per la prima volta nella sua storia, il Giro è iniziato fuori ...