Aves A caccia di insurgent con la fanteria aeromobile

Giro d’Italia 2018 - Esteban ChAves a caccia del primo trionfo importante. Simon Yates l’asso nella manica… : “Non facciamo mistero del fatto che la nostra attenzione è puntata sulla classifica generale e che Simon Yates e Esteban Chaves sono i nostri leader. Non siamo i favoriti, ma abbiamo due ragazzi che si batteranno con i big più attesi in ogni occasione. Sulla carta abbiamo una squadra forte, tutti stanno arrivando al punto di forma voluto” queste le parole di Matt White, direttore sportivo della Mitchelton-SCOTT, in vista del prossimo ...

Casaleggio : “Iacoboni? Mi sono chiesto se mio padre Avesse voluto un meschino”. Il giornalista : “Rivendica la mia cacciata” : “In un evento per ricordare il pensiero e gli ideali di mio padre, mi sono chiesto se lui avrebbe voluto che ci fosse una persona tanto meschina. E sulla risposta non ho avuto alcun dubbio“. sono le parole di Davide Casaleggio che in un post su facebook chiarisce in via definitiva l’esclusione del giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni da Sum#02, l’evento organizzato dal figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle ...

