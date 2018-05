Autovelox | Italia è terza al mondo per copertura

L’Italia è la terza nazione al mondo per presenza di tutor e Autovelox : Che l’automobilista italiano fosse tra i più controllati al mondo, qualche sospetto c’era. Ora la conferma arriva da un’indagine realizzata dalla startup Woolf: l’Italia è il terzo Paese al mondo per presenza di tutor e autovelox, dopo Brasile e Germania. In particolare, lungo lo Stivale sono disseminati 23 mila punti di controllo, di cui il 70% con postazioni fisse e semafori con telecamere. A questi si aggiungono poi i ...