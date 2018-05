Auto a nolo | boom di furti dei navigatori satellitari

Tecnologia - guida Autonoma : Tela Model S si schianta contro mezzo dei vigili del fuoco : Incidente nello Utah per una Tesla Model S: l’auto, probabilmente con funzione di guida semi-autonoma inserita, si è schiantata contro un mezzo dei vigili del fuoco fermo a un semaforo. La vettura viaggiava a circa 60 km/h, e sembra non abbia frenato prima dell’impatto. La polizia ha reso noto che sull’incidente è in corso un’inchiesta. L’uomo alla guida non aveva assunto alcol o droghe: ha riportato la frattura di ...

Il problema con la tecnologia non è l'Automa che ruba lavoro ma la propaganda della paura : Oltre che consumatori siamo diventati "produttori" di dati, nel nostro entrare, quotidiano, in rapporto con gli altri, con i contesti, con il mondo. Da questo punto di vista è vincente l'idea del "...

Automobilismo : l'1 e 2 giugno torna il Rally Campagnolo a Vicenza - 2 - : ... In provincia di Vicenza sono poi cresciuti Franco Cunico e Miki Biasion: il primo ha vinto molto in Italia e una gara del Mondiale a Sanremo, mentre il secondo è stato due volte campione del mondo ...

Automobilismo : l'1 e 2 giugno torna il Rally Campagnolo a Vicenza (2) : (AdnKronos) - In provincia di Vicenza sono poi cresciuti Franco Cunico e Miki Biasion: il primo ha vinto molto in Italia e una gara del Mondiale a Sanremo, mentre il secondo è stato due volte campione del mondo Rally e la cosa assume un significato particolare perché nel 2018 si celebrano i 30 anni

Automobilismo : l'1 e 2 giugno torna il Rally Campagnolo a Vicenza : Vicenza, 6 mag. (AdnKronos) - Si fa presto a scomodare la storia alla ricerca delle radici di un evento, ma per il Rally Storico Campagnolo farlo è a dir poco doveroso. Chi dovesse avere la fortuna di vedere le immagini del tempo, scoprirebbe che sono bastate cinque edizioni, dal 1973 al 1977, per s

Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare Automaticamente la cronologia dei brani : A distanza di diversi mesi dal lancio dei Google Pixel 2, il colosso di Mountain View ha deciso di risolvere uno dei principali bug della feature Now Playing L'articolo Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani proviene da TuttoAndroid.

Crozza-Marchionne e i problemi con le nuove tecnologie : “Auto senza pilota? Noi siamo forti su quelle senza acquirente…” : Un esilarante Maurizio Crozza veste i panni questa sera del presidente Sergio Marchionne nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove. L’ Ad di FCA sull’accordo appena firmato con Torino sui test per le auto senza pilota ha commentato: “Se una Panda si guidasse da sola cercherebbe la prima concessionaria Audi per chiedere asilo politico. Più che nelle auto senza pilota noi siamo forti nel settore delle “Auto ...

MotoGp - La Honda di Marquez diventa un Autoscontro : il meccanico di Valentino Rossi 'pubblicizza' lo sfottò sullo spagnolo : Il meccanico di Valentino Rossi 'sostituisce' la Honda di Marquez con un autoscontro: l'ironia del web contro lo spagnolo conquista anche un membro del box Yamaha Il Gp d'Argentina ha infiammato gli ...

Esce di strada con l'Auto a Bagnolo Piemonte : 31enne in ospedale in codice giallo : Incidente stradale, intorno alle 5.30 di questa mattina , 1 aprile, , in via Cavour a Bagnolo Piemonte, lungo la strada provinciale 27. Una ragazza di 31 anni è uscita di strada mentre si trovava alla ...

Collaborative Parking tecnologia Ford in aiuto degli Automobilisti nella ricerca del parcheggio : Ford sperimenta Collaborative Parking la tecnologia che aiuta gli automobilisti a ridurre lo stress derivante dalla ricerca del parcheggio Se la ricerca di un posto libero dove parcheggiare, quando ci si trova all’interno delle grandi aree di sosta, rappresenta per molti un incubo quotidiano, potrebbe essere giunto il momento di risvegliarsi da questo brutto sogno, grazie alla tecnologia Collaborative Parking che Ford sta sperimentando nel ...

"Organizzazioni Autonome decentralizzate". Quando la tecnologia fa a meno dell'uomo per salvare il pianeta : Possono gestire piantagioni, servizi, risorse naturali. Le chiamano Dao, acronimo di "decentralized autonomous organization". Usando la stessa struttura del...