Audio | testo e traduzione di Nervous di Shawn Mendes | il nuovo singolo funky a pochi

Run è il nuovo singolo di Lodovica Comello sulla forza di affrontare la paura : Audio e testo : Il nuovo singolo di Lodovica Comello è Run. Il brano è emerso al termine del contest Una canzone per te, grazie al quale l'artista friulana ha potuto scegliere la nuova canzone da lanciare per il suo ritorno in musica. Il testo porta la firma di Alice Bighin e rappresenta una ballad nella quale si tratta del tema della paura e della maniera di affrontarla e superarla. Run è disponibile in tutte le piattaforme di streaming digitale dal 22 ...

Il nuovo singolo di Caparezza è Larsen. Pronto a lanciare il video ufficiale del terzo singolo da Prisoner 709, l'artista si mette a nudo trattando del dramma dell'acufene che lo

Non torneranno più è il nuovo singolo dei Negrita - con altre date del tour : Audio e testo : Il nuovo singolo dei Negrita è Non torneranno più. Il brano arriva in rotazione radiofonica dal 25 maggio e rappresenta il terzo estratto da Desert Yacht Club, brano con il quale sono tornati sul mercato discografico a partire dal 9 marzo scorso. Non torneranno più arriva quindi dopo Scritto sulla pelle e Adios Paranoia, con il quale hanno inaugurato il loro nuovo corso discografico. Il secondo singolo aveva invece anticipato la partenza del ...

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Kashmir-Kashmir. Il brano è uno dei pezzi più ballabili del disco e racconta del figlio di un estremista islamico il cui unico desiderio è ballare e avere

Audio - testo e traduzione di Sangria Wine di Camila Cabello con Pharrell Williams - il nuovo singolo presentato durante il tour : Sangria Wine di Camila Cabello con Pharrell Williams è il nuovo brano disponibile da venerdì 18 maggio sulle piattaforme digitali streaming e download. In Sangria Wine, la giovane cantante cubana ex membro delle Fifth Harmony duetta con l'artista e produttore Pharrell Williams: un cocktail che presenta un bel mix tra inglese e spagnolo, tra pop e reggae piuttosto orecchiabile e destinato a dominare le classifiche di vendita di tutto il ...

Il nuovo singolo di Ops è Mr.Rain. "OPS" nasce dall'amicizia tra il suo autore (Mr. Rain) e Elisa Maino, la muser star di Instagram e Musical.ly.Il brano è infatti la colonna sonora di #OPS, il primo romanzo

Il ritorno di Briga in Che cosa ci siamo fatti - nuovo singolo prima dell’album : Audio e testo : L'arrivo di Briga in Che cosa ci siamo fatti anticipa l'uscita del nuovo album che porta lo stesso nome. Il brano è rilasciato il 18 maggio ed è in rotazione radiofonica oltre alle piattaforme di streaming e digitali. Che cosa ci siamo fatti rappresenta il primo estratto dal nuovo disco che sarà rilasciato il 1° giugno con la produzione di Boosta dei Subsonica. L'artista romano ha anche rivelato la tracklist con i brani che ha scelto per la ...

Where Were You In The Morning di Shawn Mendes anticipa il terzo album d’inediti : Audio - testo e traduzione del nuovo singolo : Where Were You In The Morning di Shawn Mendes è il nuovo brano estratto dall'album prossimo all'uscita: si tratta del quarto singolo che anticipa Shawn Mendes: The album, disponibile in tutti i negozi di dischi e negli store digitali da venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo Where Were You In The Morning di Shawn Mendes è disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download da venerdì 18 maggio, e fa seguito al rilascio di In My Blood, ...

Audio e testo di Due Destini dei Tiromancino e Alessandra Amoroso - il duetto per i 18 anni del brano : La cover di Due Destini di Tiromancino e Alessandra Amoroso ha fatto il suo debutto online venerdì 18 maggio, come primo singolo dal nuovo album della band che uscirà a settembre. Federico Zampaglione ha scelto l'interprete salentina come una delle voci con cui riarrangiare e riproporre al pubblico uno dei brani di maggior successo del suo repertorio, in un'operazione che riguarderà l'intero album con numerose collaborazioni con grandi ...

Audio e testo di Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè Pequeno - il nuovo singolo pronto a dominare l’estate : Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè Pequeno è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming. Il brano arriva a più di un anno di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Tutta colpa mia, con cui Elodie si è classificata ottava nella serata finale. Nero Bali è il singolo che anticipa un nuovo progetto discografico, probabilmente in uscita verso ...

Tutto Bene è il nuovo singolo degli Ex-Otago, disponibile da oggi 18 maggio su tutti gli store digitali e in rotazione su Radio DEEJAY. Il nuovo brano, scritto dagli Ex-Otago con la produzione

Come riportato da All Music Italia, Elodie ha commentato così la collaborazione con Michele e Gué: "Ho scelto

Fall In Line di Christina Aguilera e Demi Lovato - il nuovo singolo che dà voce alle donne : Audio - testo e traduzione : Grande attesa per il nuovo singolo Fall In Line di Christina Aguilera e Demi Lovato, collaborazione annunciate nei giorni scorsi e che sancisce un sodalizio tra due delle popstar più acclamate al mondo. Il nuovo singolo di Christina Aguilera è disponibile da mercoledì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali di download e streaming, e anticipa il nuovo album della cantante Liberation, in arrivo sul mercato discografico il prossimo 15 ...

Audio - testo e traduzione di Start Again degli One Republic - il nuovo singolo per 13 Reasons Why 2 : Start Again degli One Republic è il nuovo singolo in collaborazione con Logic, inserito nella colonna sonora della seconda stagione della serie tv Netflix 13 Reasons Why (Tredici). La serie tv Netflix Tredici campionessa di ascolti tornerà sulla piattaforma a partire da venerdì 18 maggio con la seconda stagione: i nuovi episodi continueranno ad indagare le ragioni della morte di Hannah Baker ed affronteranno le conseguenze che i ragazzi della ...