lastampa

: Alla cortese attenzione di chi ha sempre difeso gli “opinionisti”: ora l’attacco arriva da parte di… - NicolaMorra63 : Alla cortese attenzione di chi ha sempre difeso gli “opinionisti”: ora l’attacco arriva da parte di… - AdrMontanaro : “Attenzione a chi vi promette guadagni mirabolanti con la vendita diretta online” - HEXB0Y : @bravascema @LeSorellastre Sul più facile o più difficile sorvolo, non ho il tempo adesso per una conversazione app… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Il settore dellaa domicilio in Italia comprende 265 imprese, con un fatturato complessivo di 3,6 miliardi di euro. A dirlo l’ultima ricerca di Uni, associazione di categoria nata nel 2010 per rappresentare le imprese impegnate nellaa domicilio di prodotti e servizi. I numeri raccontano di un settore in c...