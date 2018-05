ATP Ginevra – Fognini spreca il primo set | poi è una furia | Rubin eliminato dopo una

ATP Ginevra – Seppi in due… giorni e in due set : l’azzurro supera Zapata Miralles e accede ai quarti : Dopo l’interruzione di ieri, Andreas Seppi ha superato lo spagnolo Zapata Miralles in due set accedendo ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra Due set vinti in due giorni. No, non è la partita più lunga della carriera di Andreas Seppi, quella vinta negli ottavi di finale giocati questo pomeriggio sulla terra rossa dell’ATP di Ginevra. Il tennista azzurro ha concluso l’incontro, interrotto nella giornata di ieri, battendo lo spagnolo Zapata ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Andreas Seppi accede ai quarti di finale. L’azzurro supera in due set Zapata Miralles : Andreas Seppi accede ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) superando lo spagnolo (n.281 del mondo) Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match che si è svolto in due giornate, per l’arrivo della pioggia nella giornata di ieri. Seppi, comunque, è stato in grado di conservare la giusta attenzione, facendo suo il match. Nel prossimo turno il trentino se la vedrà con il ...

ATP Ginevra - domani debutto di Fognini al secondo turno : ROMA - E' in programma domani, direttamente al secondo turno, l'esordio di Fabio Fognini , numero 19 Atp e seconda testa di serie del 'Banque Eric Sturdza Geneva Open', torneo Atp 250 dotato di un ...

ATP Ginevra – Seppi batte Cecchinato in due set : l’azzurro si aggiudica il derby all’esordio : Seppi supera Cecchinato all’esordio di Ginevra: il tennista altoatesino si aggiudica il derby azzurro e vola agli ottavi Andreas Seppi si aggiudica il derby azzurro all’esordio nell’ATP di Ginevra. Il tennista italiano supera Marco Cecchinato con il punteggio di 7-5 / 6-4 e accede al secondo turno del torneo svizzero. Esordio positivo per Seppi che cancella l’eliminazione al primo turno degli Internazionali d’Italia contro Pouille e avanza agli ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi. Superato in due combattuti set Marco Cecchinato : La fiera delle occasioni sprecate: questo il riassunto del derby tra Andreas Seppi e Marco Cecchinato, che si sono affrontati nel primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra. Ad imporsi, sulla terra battuta elvetica, è stato Seppi, numero 7 del seeding, che ha vinto per 7-5 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Cecchinato ha sprecato cinque set point nel primo parziale, dove era avanti 5-1, e sette palle per il controbreak nella seconda ...